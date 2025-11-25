Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Murcia

Ver más galerías relacionadas

15

Estas son las mejores fotos del año de espacios naturales de la Región

248

Así se vivió la procesión Magna de Murcia

99

Así fue la Magna Procesión en Murcia, en imágenes

54

Premios Empresa del Año Banco Sabadell: las mejores imágenes de la gala

109

Imágenes del acto de la Policía Nacional en Belluga

24

El evento Planeta Agro CaixaBank 2025, en imágenes

8

La toma de posesión de Manuel Luna como nuevo presidente del TSJ de la Región, en imágenes

27

El acto de Scrats en Murcia contra el hachazo al Trasvase, en imágenes

28

El caos que dejó el apagón eléctrico este lunes por las calles de Murcia, en imágenes

52

El acto en la UMU para celebrar que Murcia es Capital Española de la Economía Social 2025

27

La inauguración de la obra de Gabarrón para conmemorar que Murcia es Capital Española de la Economía Social, en imágenes

43

Pedro Cano lleva la pintura a Oncología Infantil de la Arrixaca

Así ha sido la marcha contra la violencia de género en Murcia

Juan Carlos Caval

Ver galería >

1CDBEEF6-1C47-443D-9304-A5862492980C.jpg

Juan Carlos Caval

1FBD4C31-72F0-4516-86A9-F8A6BE8605B0.jpg

Juan Carlos Caval

3A11BCCD-E412-482A-AF1B-97D5A8BC0573.jpg

Juan Carlos Caval

5F65BF41-80FD-465E-8580-52A59BECE902.jpg

Juan Carlos Caval

5FDD47FC-E853-4FF6-BB62-EC1210EEC95E.jpg

Juan Carlos Caval

42B6A0E9-3ACF-4A30-A42E-F22571AB3EF6.jpg

Juan Carlos Caval

60E26B92-9AE7-4335-A66B-6EA4DB653D51.jpg

Juan Carlos Caval

68B0E52C-3781-40EB-B473-CE329A9AE970.jpg

Juan Carlos Caval

84B9B79C-6FCE-44D9-B1CD-B22622AE6ECB.jpg

Juan Carlos Caval

116FBEFF-EF0E-45D2-935C-197D4FC4AD57.jpg

Juan Carlos Caval

159A893C-6A23-433F-9D32-70287D31D9A3.jpg

Juan Carlos Caval

324E6841-A4A5-4DC2-AAFC-F5F700DD1EAB.jpg

Juan Carlos Caval

327B3E38-84FD-4236-AAD9-E0F4D1E5E188.jpg

Juan Carlos Caval

708B561A-A1F7-4743-8246-F1A8A201F74B.jpg

Juan Carlos Caval

4792A246-A7EF-479F-A58E-C3580DED9033.jpg

Juan Carlos Caval

48277E1D-4865-42CA-913F-A8779D0E9BD5.jpg

Juan Carlos Caval

2041401F-EE80-4847-A9BB-5837EEE60B16.jpg

Juan Carlos Caval

A1E2A00B-11B8-4676-BB1C-35105F041C0F.jpg

Juan Carlos Caval

AEF4928E-D94B-4B86-9DE6-DE515C6553EB.jpg

Juan Carlos Caval

B12A4A3C-00C7-44CC-A757-C2AB9A8D2EA1.jpg

Juan Carlos Caval

BEA124FA-4D1C-40A5-B1A9-D77DB8A709C9.jpg

Juan Carlos Caval

C8075F0C-36CD-4678-99C4-A80B7E8F75F0.jpg

Juan Carlos Caval

D027DE0F-4C36-4C3C-ABA5-6DF6D1E56391.jpg

Juan Carlos Caval

D75AE896-3B74-4B31-9B41-0E8CE770A344.jpg

Juan Carlos Caval

F29DDDA5-E7A1-45C4-B2AF-DB8044E7FE6A.jpg

Juan Carlos Caval

FE36AD1A-0B36-406D-8204-099E881C3885.jpg

Juan Carlos Caval

stats