La Región pondrá en marcha un servicio itinerante de atención para víctimas de violencia de género en zonas rurales

La Región de Murcia contará con un nuevo servicio itinerante de atención integral para víctimas de violencia de género en las zonas rurales. Así lo ha anunciado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante el acto institucional de entrega de distinciones con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta será una de las nuevas medidas que incluirá el segundo Pacto Regional contra la Violencia de Género, en el que se sigue avanzando.

Este servicio se desarrollará junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de estas zonas, sanitarios, asociaciones de mujeres, profesionales de los CAVIS y junto al CERMI Región de Murcia.

López Miras ha resaltado que hoy “ya son más de 7.000 mujeres las que confían en nuestra red de atención especializada e integral”. “Tenemos que seguir así, implicándonos y redoblando todos los esfuerzos que sean necesarios”, ha apuntado.

Además, ha recordado la importancia de “actuar desde las edades tempranas, cuanto antes mejor, desde la educación y la formación, educando en valores y en igualdad a nuestros jóvenes para que no normalicen conductas y situaciones que no son normales”.

El objetivo de esta iniciativa es reconocer “el trabajo de personas y organizaciones que luchan cada día para que la Región de Murcia sea un territorio en el que esté erradicada la violencia de género y la violencia contra la mujer”, subrayó el máximo responsable autonómico.

En referencia al significado del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, López Miras aseguró que “si todos los días tenemos que implicarnos en la erradicación de esta lacra, el 25 de noviembre es el día en el que tenemos que visibilizarlo de una mayor manera y comprometernos a esa protección permanente de estas mujeres durante todo el año”.

Premiados por la Comunidad

En esta edición de los Premios 25N, el Gobierno regional distinguió al Punto de Encuentro Familiar para víctimas de violencia de género impulsado por la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia; a la doctora María Magdalena Molina, que promueve la formación del personal sanitario para atender a las víctimas; y a la Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y trastorno mental grave.

Además, se concedió una mención especial al inspector-jefe de Sección de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, Alfonso de la Cerda.

El presidente recordó que los premiados “dan lo mejor de sí mismos para proteger a mujeres, para proteger a las víctimas, para cuidarlas y también para erradicar la violencia de género”, y advirtió de que es necesario “redoblar permanentemente esfuerzos, mucho más cuando fallos ajenos, como la ineptitud del Ministerio en las pulseras antimaltrato, han dejado desprotegidas a 35 mujeres en la Región de Murcia”.