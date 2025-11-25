La Región de Murcia entra en el mapa europeo del lince ibérico

La recuperación del lince ibérico en la Región de Murcia ha alcanzado un grado de consolidación que, según el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, sitúa al territorio "en la red europea de áreas clave para la conservación del felino más amenazado del continente". Lo señaló en Sevilla, durante el Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico, que reunió a unas 300 personas.

Vázquez calificó de "hito" la confirmación, en 2025, de los primeros seis nacimientos en libertad en la Región y la consolidación del núcleo de las Tierras Altas de Lorca, ya considerado un territorio estable para la especie. Subrayó que estos avances proyectan a Murcia en el mapa peninsular del lince, al demostrar que el hábitat "responde" y que la recuperación es efectiva.

El área de reintroducción de Lorca, añadió, mostró una evolución positiva en los últimos años: hembras asentadas en territorios propios, contactos en época de celo y mayor permanencia de ejemplares, una dinámica similar a la de otras zonas consolidadas. El punto decisivo llegó con las camadas de las hembras Urshu y Tahúlla, que confirmaron que Murcia reúne las condiciones necesarias para ser un área estable de presencia y reproducción.

Juan María Vázquez, ayer durante la inauguración del Congreso 'Visión compartida, acción coordinada: Conservación del lince ibérico en la Península Ibérica', en Sevilla. / CARM

El consejero destacó también que el Censo Nacional de 2024 registró 2.401 linces en España, la cifra más alta hasta la fecha, de los cuales 15 pertenecen a la Región de Murcia, un dato que calificó de "altamente relevante" para la contribución genética y territorial al conjunto de la metapoblación ibérica.

Aunque el balance es positivo, Vázquez advirtió de la necesidad de mantener el esfuerzo, especialmente en la mejora de corredores ecológicos, dado el papel estratégico de Murcia como conexión con Andalucía y Castilla-La Mancha. "El regreso del lince es una realidad, pero su futuro depende de la constancia", afirmó, antes de asegurar que el Gobierno regional garantizará la continuidad del proyecto para reforzar el papel de la Región en la conservación de la biodiversidad europea.