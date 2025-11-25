La presencia del avispón oriental está "controlada", según la Comunidad

La presencia del avispón oriental en la Región de Murcia se mantiene limitada y controlada, según han confirmado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Hasta la fecha, aseguran estas fuentes, únicamente se ha detectado y erradicado un nido en el municipio de La Unión, a través de la Dirección General de Producción Agrícola. Además, se han localizado ejemplares aislados en la misma zona, aunque sin identificar nuevos nidos, gracias a la colaboración con los apicultores. Las autoridades destacan que «estamos ante una presencia muy limitada y controlada, detectada de forma temprana gracias a la colaboración entre administraciones y al seguimiento que el Gobierno regional mantiene con el sector apícola».

La Administración regional tiene constancia de la presencia de esta especie desde el 3 de octubre de 2025, fecha en la que la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera informó de la comunicación realizada por la Asociación de Apicultores. Según explican, la detección fue registrada de inmediato y activó los mecanismos internos de coordinación, "evidenciando la rapidez de respuesta y la eficacia del sistema de alerta temprana", señalan.

Un protocolo propio

Actualmente, se trabaja en un protocolo propio de actuación frente al avispón oriental, tomando como referencia los procedimientos aplicados en otras comunidades autónomas. Los trabajos se centran en recopilar información sobre avistamientos y detección de ejemplares, una fase clave para implementar medidas eficaces de control y eliminación. La actuación se desarrolla en coordinación con la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, reforzando los procedimientos para anticiparse a la expansión de especies exóticas invasoras, que se ha visto favorecida por factores climáticos y de movilidad global.

Respecto a los riesgos que supone la especie, las fuentes subrayan que la avispa oriental es «una importante depredadora de insectos polinizadores», por lo que la protección de la biodiversidad y del sector apícola –clave para la agricultura regional– constituye una prioridad.

Aunque no se han asignado recursos específicos adicionales más allá del personal técnico de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, el Gobierno regional concentra esfuerzos en reforzar la vigilancia y mejorar la coordinación entre áreas con los medios disponibles. Para los próximos meses, la previsión es intensificar la vigilancia, en los espacios naturales de titularidad autonómica, con el objetivo de facilitar la detección temprana y la erradicación de la especie.