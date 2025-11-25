¿Qué pasa y qué debes hacer cuando te pica un avispón oriental?

Las autoridades ambientales y sanitarias españolas advierten de la presencia y la potencial expansión del avispón oriental (Vespa orientalis) en la Península —incluida la Región de Murcia—, y recuerdan que, aunque no suele transmitir enfermedades, su picadura puede provocar reacciones dolorosas y, en casos concretos, problemas de salud serios. Los documentos técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica describen a esta especie como de tamaño relativamente grande, con franjas amarillas en el abdomen y tendencia a anidar en entornos urbanos y periurbanos, lo que aumenta las interacciones con personas.

Las consecuencias médicas de una picadura, dicen especialistas en alergología y guías clínicas, dependen fundamentalmente de dos factores: la sensibilidad individual al veneno (alergia) y el número de picaduras recibidas. En personas no sensibilizadas, la reacción suele limitarse a dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón local; en personas alérgicas o cuando hay múltiples picaduras, puede aparecer una reacción sistémica con síntomas como la urticaria, dificultad para respirar, fiebre, náuseas, mareos y anafilaxia que requiere atención urgente. Los expertos recuerdan que, a diferencia de las abejas, muchas avispas y avispones pueden picar repetidamente, lo que aumenta el riesgo en ataques colectivos.

Qué hacer inmediatamente si te pica un avispón oriental

Los protocolos clínicos españoles aconsejan actuar con calma y aplicar medidas sencillas de primeros auxilios que reducen el dolor y la inflamación locales y permiten detectar signos de alarma. En primer lugar, se recomienda alejarse con cuidado del lugar para evitar más picaduras y, si es posible, retirar con cuidado el aguijón o resto del insecto sin apretar; a continuación, aplicar frío local (paquetes fríos o compresas) para disminuir la inflamación y el dolor. Para las molestias cutáneas, la administración de un antihistamínico oral o la aplicación de corticoide tópico puede considerarse según la intensidad, siempre siguiendo indicación sanitaria. En caso de síntomas preocupantes —mareo, dificultad para respirar, hinchazón que se extiende más allá de la zona de la picadura, pérdida de conciencia o compromiso hemodinámico—, las guías insisten en solicitar ayuda médica inmediata porque el tratamiento de elección frente a una reacción anafiláctica es la adrenalina intramuscular.

¿Qué hacer si detectas un posible avispón oriental? Según el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia: Mantén la calma y aléjate del área, sin aspavientos.

No pises ni aplastes ejemplares: liberan sustancias que atraen a otras avispas.

Es necesario saber que anidan en el suelo o cavernas, lo que aumenta su peligrosidad para transeúntes.

Llama al 112 para notificar el avistamiento.

Si es posible, toma fotografías y envíalas al Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia para su identificación.

Además, si se observa un nido, se recomienda comunicarlo también a la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia (tel. 968 35 40 59) para apoyar la coordinación con el sector.

El avispón oriental está expandiéndose por el sur de la Península / iStock

Quién tiene mayor riesgo y por qué hay que extremar precauciones en Murcia

Los servicios sanitarios y colegios profesionales regionales han señalado que personas con antecedentes de reacciones alérgicas a himenópteros (abejas, avispas, avispones), niños, mayores y quienes sufren múltiples picaduras forman los grupos con mayor riesgo de complicaciones. Además, las autoridades de la Región de Murcia han confirmado detecciones recientes de Vespa orientalis en áreas agrícolas periurbanas, por lo que las actividades al aire lire en ciertos entornos requieren precaución adicional: evitar acercarse a nidos, no intentar destruirlos por cuenta propia y mantener vigilancia en colmenares y puntos de anidación potenciales.

Prevención y convivencia: qué piden las autoridades

Los organismos ambientales y sanitarios señalan medidas preventivas sencillas: mantener cerrados los contenedores de basura, evitar dejar bebidas azucaradas al aire libre, usar ropa adecuada durante actividades al exterior y no molestar o tocar nidos. Para gestión de nidos detectados en la vía pública o en propiedades privadas, las recomendaciones oficiales insisten en contactar con los servicios municipales o empresas autorizadas para su retirada, porque la manipulación inadecuada puede provocar ataques colectivamente defensivos. Además, la detección temprana y la notificación a organismos competentes se consideran claves para el control y la contención de estos avispones invasores.