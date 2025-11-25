La paga extra de Navidad llega a más de 160.000 pensionistas de la Región: ¿cuánto reciben y cuándo la ingresan los bancos?

La paga extra de Navidad está llegando ya a más de 160.000 pensionistas jubilados de la Región de Murcia que tienen derecho a percibirla, aparte de la nómina mensual. Esta semana es especialmente esperada para todos aquellos beneficiarios mayores de la Seguridad Social que cuentan con esta pensión.

Cabe recordar que la paga extra la están cobrando estos días y no durante principios de diciembre porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre, tal y como lo recuerda el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones este martes. En el caso de la extraordinaria de verano, recuerdan fuentes del Ministerio, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en el mes de junio.

En concreto, en la Región de Murcia son 161.283 beneficiarios que cuentan con una pensión por jubilación, según los datos a fecha de 1 de noviembre de este año y publicados este mismo martes por el Ministerio.

Viudedad, incapacidad permanente u orfandad se quedan fuera del ingreso doble

Fuera de esta paga extra se quedan aquellos pensionistas de la Comunidad que reciban prestaciones por viudedad (62.433), por incapacidad permanente (32.517), por orfandad (11.851) y los 1.651 a favor de familiares. No cuentan con la doble porque sus pagas extraordinarias están prorrateadas en doce meses: es decir, ya ingresan ese dinero 'extra' mes a mes.

La media de la pensión de jubilación en la Región de Murcia se sitúa en 1.364 euros, según reflejan los datos de Seguridad Social, que en toda España ya ha abonado más de 10,4 millones de pensiones a 9,4 millones de personas en la nómina de noviembre (asciende a 13.720 millones de euros). Respecto a la extra, en toda España supone un desembolso de 13.399,7 millones de euros.

Qué bancos han pagado ya

Los abonos a los jubilados vienen produciéndose desde el pasado día 20 de noviembre en las cuentas bancarias de los pensionistas. A lo largo de estos días ya han comenzado a verse algunas colas en los cajeros y en las oficinas bancarias de aquellos -sobre todo mayores- que acuden a revisar si le ha llegado ya la paga doble este mes.

No todo los bancos tramitan y pagan el mismo día, aunque la mayoría de beneficiarios hayan comenzado a recibirla entre este lunes y martes. Eso sí, todas las entidades bancarias deben haberlo hecho antes del próximo domingo, 30 de noviembre.

Así, el calendario previsto de fechas para recibir la extra este año es el siguiente:

Viernes 21 de noviembre : Unicaja y Bankinter

: Unicaja y Bankinter Lunes 24 de noviembre : Santander y CaixaBank

: Santander y CaixaBank Martes 25 de noviembre: BBVA, ING, Sabadell, Caja Rural, Abanca, Ibercaja y Laboral Kutxa

140 euros menos

Más allá de la alegría por esta paga doble, todavía queda como asignatura pendiente seguir elevando la prestación media para, como mínimo, igualarla a la de la media nacional. En la Región de Murcia la pensión media -contando con la jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares- es de 1.174,76 euros.

Sigue siendo, desde hace mucho tiempo, la tercera más baja del país. Es así 142,23 euros inferior a la del conjunto del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en noviembre la cuantía de 1.316,69 euros. No obstante, sí que se ha registrado en el último año un crecimiento en la pensión media del 4,98% en relación con noviembre de 2024, un porcentaje superior al incremento del conjunto del país (4,42%).

En cuanto al número de pensiones, la cifra total ascendió a 269.735 en la Región de Murcia, lo que representa un incremento del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.