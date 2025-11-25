La ONCE deja en Murcia más de 1,7 millones: el ganador se queda a un número del bote de 33 millones

El ‘Eurojackpot’ de la ONCE ha dejado en Murcia 1.707.512,50 euros, en un boleto premiado en la segunda categoría (5 números + 1 sol), en el sorteo del viernes, 21 de noviembre. El afortunado se ha quedado a un número de ganar el bote de 33 millones de euros que estaba en juego.

Francisco Javier Hernandez Gil es el vendedor de la ONCE que ha dejado en Murcia 1.707.512,50 euros, desde su punto de venta situado en Calle Comandante Cousteau, nº 4, referencia Centro de Salud de Sangonera la Verde-Murcia. Para el martes, 25 de noviembre, el ‘Eurojackpot’ de la ONCE pon en juego un bote de 10.000.000 de euros.

‘Eurojackpot’ es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles.

El sorteo de ‘Eurojackpot’ se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el ‘Eurojackpot’ junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías .

‘Eurojackpot’, como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE, se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.