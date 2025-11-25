El Ministerio destina otros 20 millones de euros a mejorar el saneamiento en la cuenca del Mar Menor

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, destacó este martes la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un nuevo paquete de ayudas destinado a mejorar las redes municipales de saneamiento y depuración en los ocho municipios de la cuenca vertiente del Mar Menor. El presupuesto asciende a 20 millones de euros y permitirá desarrollar actuaciones complementarias a las ya ejecutadas en la primera fase de ayudas, lanzada en 2022 con una inversión similar.

La comisionada recordó que aquella primera convocatoria posibilitó “el desarrollo de 52 proyectos de mejora sobre las redes municipales” en los ocho ayuntamientos afectados. La nueva partida mantendrá la misma distribución presupuestaria y deberá ejecutarse en un plazo de dos años. Los ayuntamientos de San Javier y Los Alcázares recibirán 3,75 millones de euros. Cartagena y San Pedro del Pinatar podrán contar con 3,5 millones y a Fuente Álamo, Murcia y Torre Pacheco se les dotará con 1,5 millones. El Ayuntamiento de La Unión dispondrá de un millón de euros.

Redes separativas y drenaje sostenible

Según Baraza, el refuerzo de las infraestructuras municipales contribuirá no solo a evitar vertidos al ecosistema, sino también a “una mejor gestión de los recursos hídricos” en la cuenca.

En esta segunda fase, añadió, se dará prioridad a proyectos con una perspectiva más integrada del ciclo del agua. El Gobierno pretende así impulsar “redes separativas que garanticen el funcionamiento del saneamiento en episodios de lluvia y eviten vertidos de aguas iguales al Mar Menor”. También se fomentarán sistemas de drenaje sostenible y soluciones basadas en la naturaleza, valoradas por su capacidad para generar “entornos más resilientes ante el cambio climático” y para mejorar el paisaje y la biodiversidad.