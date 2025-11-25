La Asamblea exige a Pedreño que publique las listas de espera del SMS cada mes

El Grupo Mixto, formado por Podemos e IU, logró aprobar una moción para que las listas de espera del SMS tengan que publicarse cada mes y para que cada paciente tenga una fecha asignada. Dicha propuesta, que salió adelante con los votos de PSOE y Vox, de quien se aceptaron las enmiendas, arrancaba con una intervención en la que la diputada María Marín recordaba que dichos datos no se publican mensualmente desde septiembre de 2022.

María Marín es portavoz de Podemos-IU en la Asamblea Regional. / A. R.

"Desde entonces, los datos sobre las listas de espera se publican cada seis meses, con la particularidad, además, de que los datos de diciembre se hacen públicos prácticamente en fechas navideñas, mientras que los datos de junio se han venido revelando a la opinión pública a finales de julio o principios de agosto, es decir, en pleno periodo de vacaciones estivales", recordó.

Además, señalaba que, "desde que comenzó esta política de oscurantismo", las listas de espera "han empeorado mucho", pasando el tiempo medio de espera en la lista quirúrgica de 91,04 días en junio de 2022 a 96,94 en junio de 2025, y el número de pacientes que superan el plazo máximo legal de 150 días ha pasado de 4.466 a 6.895.

PSOE y Vox denuncian "datos trucados" y "trampas estadísticas" para distorsionar la realidad

Marisol Sánchez Jódar, del Partido Socialista, criticó que desde el Gobierno regional se facilitan "datos trucados" de las listas de espera, ya que "se usa una columna alegal en la que se incluyen pacientes sin cita que no sabemos cuándo la tendrán". Asimismo, recordó que es la Comunidad quien tiene las competencias de sanidad y a quien corresponde la planificación sobre cuántos médicos necesita.

María Eugenia Sánchez, de Vox, puso de manifiesto la "opacidad" y "falta de claridad" del sistema, que impide que los pacientes en qué punto del proceso se encuentran. "La transparencia es una obligación ineludible de la Consejería", afirmó, acusando al departamento del Juan José Pedreño de "distorsionar" los datos a través de "trampas estadísticas para ocultar la realidad de miles de personas".

Para el PP, el problema de fondo es la falta de los profesionales necesarios

María del Carmen Ruiz Jódar, del Partido Popular, argumentó que la Consejería publica los datos cada seis meses porque hacerlo en períodos cortos podrían estar condicionados por incidencias de determinados servicios o por períodos vacacionales. Por otro lado, denunció que "las listas de espera son la consecuencia directa de no contar con profesionales necesarios".

Otras mociones aprobadas Vox consiguió aprobar una iniciativa que permitirá desbloquear las obras del Centro de Atención Temprana de Alguazas, un proyecto que llevaba "diez años paralizado", asegurando que todos los niños del municipio cuenten con un servicio de atención temprana adecuado y accesible.

Por otro lado, la comisión aprobó, con la abstención del PSOE, una moción del PP para exigir al Gobierno de España un fondo presupuestario común, accesible a todas las comunidades, para financiar medicamentos que traten enfermedades raras y garantizar su acceso en condiciones de igualdad.

Por último, la Asamblea apoyó, con el único voto en contra del PP, una moción del PSOE para sobre puesta en funcionamiento de un centro de salud en Los Alcázares con atención de Urgencias las 24 horas del día.

Sin solución al aumento de ITS

Las cifras del último informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), elaborado por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, muestran incrementos en todas las infecciones de transmisión sexual en la comunidad en el último año. En concreto, los casos de gonorrea se han incrementado en un 23,3% en un año (789 en 2024), la sífilis ha aumentado en un 67% (286 casos el año pasado) y la clamidia lo ha hecho en un 13,8% (710 infecciones). Respecto al VIH, los casos se ha frenado en el último año en la Región, registrándose 108 nuevos diagnósticos frente a los 111 que se contabilizaron un año antes. Sin embargo, sí que han aumentado las infecciones entre los chicos de 15 a 19 años, una situación que se identifica con la práctica de relaciones sexuales sin protección.

Falta de información, uso inadecuado de métodos de protección y estigmas sociales, detrás del problema

Ante este panorama, el Grupo Parlamentario Socialista defendió este martes en la comisión una moción para instar al Gobierno regional a crear centros comarcales de salud sexual y prevención de ITS, que se sumen a la estrategia 'Checkpoint' o 'fast truck' o que trabajen con una estrategia propia y desarrollen políticas activas y coordinadas para la prevención de infecciones de transmisión sexual en la Región de Murcia. Una iniciativa que no salió adelante al contar con el voto en contra del Partido Popular y de Vox.

El diputado socialista Miguel Ortega explicó que la falta de información sexual rigurosa, el inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales, el uso inadecuado de métodos de protección y la persistencia de estigmas sociales son factores que contribuyen al aumento de las ITS. A ello se suma la "insuficiente oferta de servicios especializados en salud sexual y reproductiva, especialmente fuera de las grandes ciudades". Como consecuencia, "muchos jóvenes y adolescentes carecen de recursos cercanos y confidenciales donde recibir asesoramiento, realizar pruebas diagnósticas o acceder a tratamientos y métodos preventivos de manera segura y gratuita".

PP y Vox se mostraron contrarios a "crear nuevas estructuras" para "contener el gasto"

El PP defendió que la modalidad de atención de estos casos debe ser a través de las consultas hospitalarias y no desde centros específicos independientes. "Antes de crear nuevas estructuras, cada comunidad debe evaluar sus recursos existentes y reforzar la coordinación entre Atención Primaria y especialistas hospitalarias, que es lo que se está haciendo en la Región de Murcia a través de la elaboración de un mapa de recursos de ITS", explicó la diputada del PP María Luisa Ramón.

María Eugenia Sánchez, de Vox, pidió "responsabilidad" a la hora de presentar mociones para "contener el gasto" y "priorizar aquello que realmente se necesite en el Servicio Murciano de Salud".