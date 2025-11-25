Aagesen culpa al Gobierno de la Región de Murcia de los retrasos de las obras antirriadas

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró este martes en el Senado que las presas de Béjar, Torrecilla, Nogalte y el encauzamiento de la rambla de Biznaga, necesarias para contener las riadas tras las fuertes lluvias, se encuentran aún en proceso de tramitación ambiental debido a informes de la Región de Murcia en el que se exige llevar a cabo "modificaciones que son sustanciales y son numerosas".

Esta misma semana se conocía que las obras de Tabala, cuyo proyecto de redacción fue adjudicado hace dos años y medio, no empezarán antes del cuarto trimestre de 2027. El resto de infraestructuras contra las inundaciones ni siquiera cuentan con fecha prevista de licitación. Sobre esta cuestión preguntó en la sesión de control al Gobierno de la nación la senadora de la Región de Murcia Antonia López Moya: "¿A qué están esperando para realizar las obras que protegerían a mis vecinos?".

¿A qué están esperando para realizar las obras que protegerían a mis vecinos? Antonia López Moya — Senadora PP

La ministra le afeó que exijan velocidad cuando saben que tienen que "acometer cambios sustanciales en esas obras precisamente por un informe que la Región de Murcia".

Aagesen se mostró sorprendida de que López Moya le hablara de danas, inundaciones y de los efectos del cambio climático cuando su partido, el PP, se suma a "un partido negacionista", en referencia a Vox.

"Sobre la presa de Béjar, se nos han exigido cambios sustanciales, insisto, por un informe de la Región de Murcia y van a estar", aseguró la vicepresidenta tercera del Gobierno.

No hay infraestructura que por sí sola sea capaz de protegernos de grandes eventos meteorológicos extremos Sara Aagesen — Ministra para la Transición Ecológica

Añadió que ya se han redactado los anteproyectos y el estudio ambiental de las presas de Nogalte y Torrecilla y, sobre la conexión Béjar-Biznaga, le recordó que desde la Región de Murcia se ha pedido a su ministerio "nueva información y tramitación ambiental".

"Por lo tanto, me gustaría que respete usted la legalidad para que los proyectos se hagan con las máximas garantías", concluyó, no sin antes destacar que "no hay infraestructura que por sí sola sea capaz de protegernos de grandes eventos meteorológicos extremos". "Por eso necesitamos menos ruido y más trabajo conjunto, mano tendida y un Pacto de Estado frente a la emergencia climática", sentenció.

La ministra pidió al PP colaboración para alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática

López Moya le pidió que deje de "poner excusas con relatos vacíos de propuestas, burocracia infernal, papeleo interminable y de dar largas, año tras año, a unas obras tan importantes para Lorca y Puerto Lumbreras".

Además, aprovechó para echarle en cara los más de 100.000 murcianos que tras la última dana sufrida en los municipios del Mar Menor se quedaron sin agua potable más de dos semanas. "Mis vecinos miran con temor a sus sierras sabiendo que todo está sin hacer, que todo está igual o peor que en 2012", le dijo.

La senadora murciana terminó su intervención preguntando a Aagesen si el motivo del retraso no es otro que la falta de Presupuestos Generales del Estado. "¿Es por cuestión ideológica o es por no tener presupuestos casi tres legislaturas ya? Es inconcebible", exclamó.