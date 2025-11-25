La falta de quorum hace encallar a los nuevos Estatutos de la UMU
El texto que debe marcar el desarrollo de la vida universitaria en los próximos años no logra los respaldos suficientes para salir adelante
El borrador de los nuevos Estatutos de la Universidad de Murcia (UMU) no ha logrado los apoyos necesarios para salir adelante en la votación telemática de 24 horas que convocó este lunes el Claustro de la institución y que ha terminado a las seis de la tarde de este martes.
La aprobación del nuevo texto, que debe marcar el desarrollo de la vida universitaria de los próximos años, también suponía el punto de inflexión que permitiría al actual rector, José Luján, poder convocar elecciones al Rectorado, unos comicios que supondrán la salida de Luján de la institución para incorporarse como secretario general de la patronal murciana Croem. Con ellos, además, daría el relevo al nuevo equipo que se pondrá al frente de la UMU durante los próximos seis años.
Fuentes universitarias confirman a La Opinión que en la votación telemática de los Estatutos no se ha dado el quorum necesario para que estos sean aprobados, por lo que deberá convocarse un nuevo Claustro y otra votación con la que intentar 'desatascar' esta situación.
(Seguirá ampliación)
