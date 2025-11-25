Los Estatutos de la UMU prevén un plan para recuperar el talento investigador

Impulsar la investigación dentro de la universidad como motor de desarrollo regional, poniendo en marcha, incluso, un plan de atracción del talento para recuperar a investigadores de relevancia. Ese es uno de los objetivos que se marca la Universidad de Murcia (UMU) en sus nuevos Estatutos, un texto que viene a sustituir a los actuales -vigentes durante más de veinte años-, y cuya votación se inició este lunes tras presentarse el borrador de los mismos en la reunión del Claustro, presidida por el rector José Luján.

Ahora, los 300 miembros del Claustro disponen de un plazo de 24 horas para votar el texto de forma telemática, que posteriormente pasará a la Comunidad Autónoma para que reciba el visto bueno del Consejo de Gobierno y sea publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm).

La investigación tendrá un peso destacado en la nueva etapa que emprende la UMU y para ello promoverá la colaboración con el tejido empresarial, las administraciones públicas, los centros tecnológicos, las instituciones sanitarias, las organizaciones sociales y culturales, así como con otros agentes del ecosistema de innovación.

Según dice el texto de los Estatutos, al que ha tenido acceso La Opinión, esta conexión favorecerá la transferencia de conocimiento, la aplicación de la ciencia a los retos del entorno y la generación de impacto positivo en la sociedad.

En este sentido, la Universidad de Murcia dispondrá de un plan de atracción de talento alineado con los planes regionales y nacionales para favorecer la incorporación del personal de relevancia.

Otro de los ejes en los que se volcará la institución en los próximos años es la internacionalización de los estudios y su oferta académica, en especial mediante la creación y participación en alianzas interuniversitarias y la creación de títulos y programas conjuntos con instituciones de educación superior y organismos de investigación pertenecientes a otros países u organizaciones internacionales.

Asimismo, incentivará los doctorados en cotutela internacional y la obtención de mención internacional en estos estudios, promoviendo programas de ayuda para la realización de estancias en el extranjero.

No obstante, en este ámbito la UMU irá con pies de plomo y deja patente en el nuevo texto que dentro del derecho internacional no celebrará acuerdos de cooperación académica ni mantendrá relaciones con las universidades, centros y otras entidades de investigación que no tengan un firme y efectivo compromiso con la paz, el respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y la solución pacífica de los conflictos. Con ello se intenta evitar situaciones como las que se han vivido con el conflicto israelí y las críticas suscitadas en los últimos años en el seno de la universidad.

Veto a patrocinadores

Los nuevos Estatutos también entran a regular los patrocinios de actividades universitarias, poniendo coto a determinados sectores y empresas.

En este sentido, la UMU insiste en que velará por que las empresas y entidades que patrocinen actividades universitarias sean respetuosas con los valores democráticos, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la transparencia y el rigor científico. En particular, dice, «no se aceptará patrocinio de empresas o entidades cuyas actividades supongan riesgo para la salud física y mental o promoción de conductas adictivas, produzcan daños al medio ambiente, promuevan conductas discriminatorias o incumplan la legislación laboral», dejando fuera a su vez planteamientos pseudocientíficos.

Servicio de orientación psicológica

El cuidado de la salud mental de los alumnos resulta algo fundamental para la Universidad de Murcia, que ha querido plasmar por escrito en sus nuevos Estatutos la orientación psicológica como un servicio destacado de la institución, un ámbito en el que ya se viene trabajando con distintos programas y que ahora queda recogido en el nuevo texto.

El borrador indica que «la Universidad de Murcia ofrecerá servicios de salud y de orientación psicológica, entre cuyos fines esenciales se hallarán la prevención de problemas de salud física y mental y la promoción del bienestar emocional de la comunidad universitaria, poniendo especial énfasis en el estudiantado».

Se priorizará el acompañamiento psicológico a todos los alumnos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica o social, de forma coordinada entre el Servicio de Psicología, la Unidad para la Igualdad, la Unidad de Diversidad y la Oficina de Atención Social.

Además, los Estatutos plantean medidas de conciliación para aquellos estudiantes que compatibilicen sus estudios con un trabajo o tengan personas a su cargo con el fin de garantizarles que puedan desarrollar una vida universitaria, académica y personal completa. Para ello, el Consejo de Gobierno deberá aprobar un Plan de Conciliación para el estudiantado, que podrá ser propuesto por el Consejo de Estudiantes, en el que se recojan las medidas oportunas para asegurar esta conciliación.