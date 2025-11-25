Diego Conesa pone punto final a sus aspiraciones en el PSRM

Diego Conesa, secretario general del los socialistas murcianos entre 2017 y 2021 y candidato en las primarias del PSRM de principios de año, se echa a un lado definitivamente en el partido y no volverá a disputar a ningún otro candidato el liderazgo.

Él mismo lo anunció anoche a sus compañeros, militantes y miembros del grupo municipal, durante la reunión semanal de la Agrupación Socialista de Alhama de Murcia. Lo hizo aprovechando la visita del actual secretario general del PSRM, Francisco Lucas, contra el que perdió este 2025, obteniendo un porcentaje de votos nada desdeñable: 45%.

Tiene pensado colaborar los fines de semana con colectivos que colaboran con la población migrante

En declaraciones a La Opinión, Conesa afirmó que se retira "de cualquier aspiración orgánica dentro del PSRM", puesto que es consciente de que, aun para muchos simpatizantes, sigue siendo una opción de futuro. "Me siguen llamando, pero no deseo seguir generando expectativas, como tampoco provocar argumentos de la otra parte", explicó. "Ni alternativa ni amenaza", resume el socialista que ganó las elecciones en 2019 por la mínima, aunque no pudo formar gobierno.

Conesa recordó que aún le quedan quince años de vida laboral por delante y que se quiere centrar en su carrera profesional. "Estoy inmerso en mi trabajo, en una asesoría de pymes con once trabajadores y un hijo recién incorporado", explicó.

Pese a que se retira de futuras aspiraciones, no abandona el PSRM y seguirá formando parte de la familia socialista. Además, espera poder colaborar los fines de semana con colectivos vecinales y sociales de Alhama, especialmente migrantes. "Es una forma de comprometerme con la gente", añadió.