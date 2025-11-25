El devastador avispón oriental se instala en la Región y amenaza colmenares y ecosistemas

La llegada del avispón oriental (Vespa orientalis) a la Región de Murcia ha encendido todas las alarmas entre apicultores y expertos en fauna invasora. Lo que durante años se consideró un riesgo probable se ha convertido en un problema real: los primeros focos consolidados de esta especie, especialmente agresiva y capaz de depredar colmenas enteras, se han confirmado en varios puntos del Campo de Cartagena: Valle de Escombreras, La Unión y Fuente Álamo, entre otros.

La comunidad científica y el sector apícola coinciden en que la ventana de tiempo para frenar su expansión es muy corta, y algunos especialistas advierten de que, si no se actúa de inmediato, el fenómeno podría extenderse a otras comarcas en cuestión de meses.

Carlos Zafra, técnico veterinario de la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia (AARM), señala que la advertencia «no es nueva». Explica que «ya veníamos alertando a nuestros apicultores de que iba a aparecer este avispón» y recuerda que el Ministerio detectó dos ejemplares aislados hace dos años en el entorno del Campo de Cartagena. Sin embargo, la situación actual es más preocupante. «La diferencia con respecto a aquellos avistamientos es que ahora hemos visto presión sobre colmenares y nidos activos», subraya. Esa constatación, afirma, «es muy alarmante para el ecosistema y para el sector apícola».

El avispón oriental es un depredador especialmente eficaz contra las abejas, pieza esencial en la polinización y base de la actividad apícola. Zafra recuerda los estragos que la especie está causando en Andalucía, donde «está haciendo un verdadero desastre en las explotaciones», y advierte de que la experiencia internacional confirma esta tendencia. En países como Chipre, donde lleva asentada años, se ha convertido en un problema crónico y difícil de controlar, lo que preocupa especialmente a los productores murcianos.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia, Teresa López, describe a la especie como «hiperagresiva» y recuerda que su impacto no se limita a las abejas: compite con especies autóctonas, reduce polinizadores y altera dinámicas ecológicas ya frágiles.

Nido de avispón oriental encontrado hace unas semanas en La Unión. / AARM

También alerta del riesgo para personas y mascotas, pues basta con acercarse a un nido subterráneo para desencadenar un ataque. «El efecto puede ser letal si se reciben varias picaduras», señala.

Hasta el momento, se han detectado ejemplares en cuatro zonas de la región: La Unión, donde se halló el primer nido confirmado (se sospechan que hay muchos más); dos áreas del Valle de Escombreras; y la zona de Fuente Álamo. Zafra relata que localizar los nidos es «muy difícil» y recuerda que el encontrado en La Unión apareció tras tres días de búsqueda intensiva, lo que ilustra la complejidad del seguimiento.

Aunque aún no se han registrado daños directos en colmenas murcianas, los entomólogos consideran que el avispón se encuentra en fase de estabilización. Este periodo coincide con la diapausa (estado de letargo temporal que les permite sobrevivir a condiciones ambientales desfavorables, como el invierno) de las reinas, por lo que emergerán en primavera para fundar nuevos nidos. Zafra subraya que «de cada nido pueden salir de media 100 reinas fundadoras», lo que anticipa un riesgo de expansión exponencial si no se actúa antes de que comiencen a dispersarse.

Faltan recursos, advierten los expertos

Para afrontar la situación, la AARM distribuye trampas selectivas basadas en modelos usados previamente contra especies invasoras. Su objetivo es capturar reinas fundadoras en cuanto salgan de la diapausa. «El momento fundamental será esta primavera», insiste Zafra, que recalca que los apicultores son «la pieza fundamental del control» por su presencia continua en el territorio.

La coordinación institucional avanza, aunque de forma gradual. Zafra señala que ya han mantenido reuniones con la Consejería de Agricultura y la de Medio Ambiente y que el Colegio de Veterinarios ha organizado formación para agentes forestales y para el Seprona, pero López advierte de que faltan recursos. Teresa López reclama «trampas selectivas, formación y equipos adecuados para actuar sobre los nidos» y recuerda que la retirada segura de colonias subterráneas exige protocolos específicos. Además, el Colegio de Veterinarios ha elaborado un documento técnico que ya ha sido trasladado a la Administración regional, en concreto a la Dirección General de Medio Natural.

Cabe destacar que en estos momentos, a falta de un plan específico, ágil y eficaz oficial para la exterminación de los nidos de esta especie, esta Redacción ha podido saber que se están exterminando los que se detectan de manera privada y discrecional.

Avispón oriental devorando una abeja / iStock

Además, investigadores de la Universidad de Murcia alertan de que el impacto de la especie podría alterar la composición vegetal en áreas sensibles al reducir drásticamente la presencia de polinizadores. Aseguran que la presión depredadora modifica dinámicas ecológicas que llevaban décadas estables y puede comprometer la regeneración natural de cultivos y masas forestales.

También advierten de que la expansión suele acelerarse cuando las reinas encuentran refugios favorables y abundante alimento (especialmente atraídas por los cítricos), como ocurre en zonas agrícolas y periurbanas. Por ello insisten en reforzar la vigilancia en espacios rurales donde los nidos pasan desapercibidos hasta que la colonia es numerosa.

Ambos expertos subrayan que la ciudadanía puede desempeñar un papel clave en la detección temprana. «Cualquier persona que vea un avispón puede avisar a un agente forestal o al ayuntamiento», afirma Zafra. López es contundente: «Hay motivos para la alarma». Con la primavera cercana, la Región de Murcia afronta un desafío que exige vigilancia, coordinación y rapidez para evitar un impacto ecológico y económico de largo alcance.