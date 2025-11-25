Declaran 'zona catastrófica' a los municipios del Mar Menor afectados por la dana Alice

El Ministerio del Interior declaró 63 comarcas de once comunidades autónomas —entre ellas la Región de Murcia— como "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil" (anteriormente conocidas como zonas catastróficas) entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025. Según el comunicado oficial, estos territorios sufrieron episodios catastróficos principalmente por inundaciones o incendios forestales, lo que justifica la intervención del Estado para ofrecer ayudas.

Desde el Ministerio destacan en particular que "entre los días 9 y 13 de octubre de 2025 la dana Alice afectó varias zonas del litoral mediterráneo, especialmente a los municipios de la cuenca del Mar Menor, con lluvias muy fuertes y tormentas que ocasionaron inundaciones, cortes de tráfico y actuaciones de los servicios de emergencia."

También se ha incluido la tromba de agua del pasado 29 de septiembre que anegó calles y provocó múltiples destrozos en el área metropolitana de Murcia, afectando especialmente a Alcantarilla, Molina de Segura y la capital regional.

Ya se pueden solicitar ayudas

De acuerdo con fuentes ministeriales, esta declaración permite que "todas las personas afectadas [...] puedan ya solicitar las ayudas" para paliar daños personales y materiales, así como para reparar infraestructuras locales y bienes públicos o privados.

Cabe recordar que en abril de 2025, el Gobierno ya declaró algunas comarcas murcianas como "zonas gravemente afectadas" por fuertes lluvias entre el 2 y el 24 de marzo, durante las borrascas Jana, Konrad y Laurence, que provocaron inundaciones, daños materiales e incluso víctimas mortales.

Este nuevo reconocimiento por parte del Ejecutivo estatal subraya la gravedad de las intensas precipitaciones vividas en octubre en la costa murciana y refuerza la vía para la movilización de recursos destinados a la recuperación y reconstrucción en las zonas más damnificadas.