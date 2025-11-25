Crece la precariedad entre las enfermeras murcianas: menos empleo fijo que hace una década

En la última década las enfermeras murcianas no han ganado en estabilidad laboral sino en precariedad. El empleo fijo en este grupo sanitario se ha reducido ligeramente en los últimos diez años y solo la mitad de las profesionales cuenta con un empleo fijo en la actualidad, una situación a la que se suma también el incremento de personal interino en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Así queda recogido en el estudio ‘Situación laboral y profesional de las enfermeras en la Región de Murcia’, presentado este martes por la presidenta del Colegio de Enfermería de la Región, Amelia Corominas, junto al sociólogo y autor del trabajo Juan Hernández.

Para esta investigación se ha contado con una muestra de 1.466 enfermeras colegiadas que se encuentran en activo, quienes han dado a conocer la realidad laboral y profesional del colectivo en estos momentos para así analizar su evolución respecto a la encuesta realizada en 2016.

Entre los resultados se observa que la tasa de contratos fijos era hace una década del 52% en la Región, cifra que se ha reducido hasta el 49%. El autor del estudio achaca esta disminución al despido masivo de profesionales que se produjo entre 2013 y 2017, así como a las jubilaciones que se han registrado en los últimos años y que se han ido cubriendo con contratos temporales.

Ante esta realidad, Corominas lamenta que el empleo fijo se siga reduciendo “pese a que llevamos años oyendo hablar de OPEs (ofertas públicas de empleo)” en el SMS.

En este tiempo el desempleo entre las enfermeras se ha reducido y se sitúa en el 7,2%, cinco puntos menor a hace una década. Aún así, solo la mitad de los que tienen trabajo se encuentran en una situación estable frente al 21% que tiene contratos temporales y el 29% que son interinos.

Los contratos fijos se reducen y las interinidades aumentan. Juan Hernández explica que a esta situación se ha llegado porque en los últimos años se han reconvertido contratos con finalización convenida en contratos o nombramientos interinos.

Mayor estabilidad en el ámbito privado

Una de las realidades sobre las que llama la atención la presidenta de los enfermeros es que siempre se ha entendido que el ámbito privado tiende hacia la maximización del beneficio y el ahorro económico. Sin embargo, las cifras de contrataciones de enfermeras chocan con esta visión, ya que se ha constatado que mientras que el empleo fijo o indefinido en el sector privado supone el 79% de los contratos (21% restante temporal), en el ámbito público se reduce al 44% (56% de temporales e interinos).

Una gran parte de las profesionales que se encuentran en una situación precaria llevan más de cinco años encadenando contratos temporales: el 53% en el sector privado y hasta el 74% en el público.

La inestabilidad laboral y la competencia que existe entre servicios de salud autonómicos ha llevado a que muchos de los enfermeros que trabajan en la Región de Murcia se hayan planteado cambiar de profesión (6%) o cambiar de comunidad autónoma o de país (13%), lo que hace que haya unos 1.500 profesionales en riesgo de abandonar como enfermeros en nuestra Comunidad, según alerta el Colegio de Enfermería de la Región.

Además, un 15% de los encuestados dice que, de tener que empezar de nuevo, no volvería a estudiar Enfermería.

En este sentido, Amelia Corominas insiste en que “esto supone una amenaza seria para el sistema público de salud y los operadores sanitarios privados en un contexto de extraordinaria escasez de profesionales”, lo que podría llegar a poner en riesgo el relevo generacional.

Retención del talento

El estudio ‘Situación laboral y profesional de las enfermeras en la Región de Murcia’ también analiza el nivel formativo de las enfermeras colegiados en Murcia, llegando a mostrar que cerca del 50% de los profesionales cuenta con estudios de posgrado (44% tiene un máster y un 4% un doctorado).

Sin embargo, la organización colegial echa en falta políticas y planes para retener este talento y a los profesionales de enfermería que en su mayoría cuentan con especialización.