Convocan más de 4.200 nuevas plazas en la Región para paliar la falta de conductores de camión y autobús

Unas 4.200 personas más para conducir camiones y autobuses junto con los permisos C o D para paliar así el déficit existente de profesionales en la Región de Murcia: las estimaciones apuntan a que harían falta hasta 8.000 conductores en la Comunidad para garantizar que el sector siga funcionando, por lo que hace falta incorporar a más empleados a la flota.

Este el objetivo que se marcan tanto el Gobierno murciano como la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia (Froet) después de que el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) haya publicado este martes las convocatorias de 2026 para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), un documento imprescindible para poder conducir estos vehículos y que se tiene que renovar cada cinco años.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, se reunió este martes por la mañana en la sede de la Froet con su presidente, Pedro Díaz, y con el secretario general, Manuel Pérezcarro, para informarle de primera mano el calendario previsto para poder realizar estos exámenes.

Las fechas más importantes

El proceso para cada una de las seis convocatorias fija periodos de admisión que se desarrollarán del 1 al 20 de diciembre de 2025, del 11 de febrero al 3 de marzo de 2026, del 13 de abril al 3 de mayo, del 8 al 27 de junio, del 3 al 23 de agosto y del 6 al 26 de octubre.

Los exámenes tendrán lugar los días 31 de enero, 28 de marzo, 30 de mayo, 25 de julio, 26 de septiembre y 21 de noviembre de 2026, respectivamente.

Habrá exámenes cada dos meses desde enero hasta noviembre

El presidente de la Froet aplaudió el documento publicado este martes en el BORM, ya que "es una excelente noticia para un sector que lleva tiempo advirtiendo a todas las administraciones de la necesidad urgente de nuevos conductores".

Díaz recordó que la Administración es una de las partes clave para revertir esta situación y celebró que crezca el número de aspirantes al certificado profesional. Cuanta más gente acceda al CAP, más conductores llegarán finalmente a incorporarse al sector, creen desde la patronal del transporte.

El encuentro del consejero García Montoro con representantes de la Froet, este martes. / CARM

Falta de relevo

La Región de Murcia viene arrastrando un déficit más de hasta 8.000 conductores, algo a lo que se podría sumar la posibilidad de implantar la jubilación anticipada en el sector, barajada en torno a los 62 o 63 años, lo que agravaría aún más la escasez debido a la elevada edad media de los trabajadores. "En Europa hay un déficit de 500.000 conductores que va a afectar a todo el continente muy pronto", auguró el presidente de la Froet.

Por su parte, el consejero García Montoro incidió en que "disponer de todo el calendario anual desde ahora permitirá a empresas y profesionales planificar con antelación su participación en las pruebas", e insistió en "la importancia de contar con personal cualificado en un sector que atraviesa una notable escasez de conductores y que necesita incorporar nuevos profesionales para garantizar la continuidad y la calidad del servicio público de transporte".