El campo busca quien lo trabaje entre incertidumbre y falta de vocación

«El campo no tiene futuro sin los jóvenes. Debemos ayudarles y ponerles las cosas fáciles para que vean en la agricultura y la ganadería una oportunidad de futuro». Así lo afirmaba Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, durante el encuentro estatal de juventudes agrarias de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), celebrado recientemente.

Rubira, además, avanzó que antes de que finalice 2025 se presentará el Plan Regional para el Relevo Generacional en el Sector Agrario, que contemplará mejoras de acceso al crédito y la financiación. Unas medidas que pretenden atajar de lleno uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector en la actualidad, aunque lleva años ‘amenazando’, y que puede marcar el devenir del campo en el futuro más próximo, con las respectivas consecuencias a nivel socioeconómico.

El Plan Regional para el Relevo Generacional en el Sector Agrario contemplará mejoras de acceso al crédito y la financiación

Para identificar las principales barreras a las que se enfrentan las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos en España, así como las posibles soluciones a esta escasez de profesionales en el sector, se celebró ayer una mesa redonda, organizada por el diario La Opinión en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que fue moderada por el periodista José Antonio Sánchez y en la que participaron Ana García Anciones, directora general de Política Agraria Común (PAC), dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; Antonio Valera, propietario de la finca ‘El Romero’; Emperatriz García, agricultora en una explotación de frutales y almendros; y Alejandro Meroño, ingeniero agrónomo y agricultor.

Tan solo hace falta echar un vistazo a los datos facilitados recientemente por la Comisión Europea para entender que el relevo generacional es un desafío cada vez más evidente, pues de ellos se desprende que la edad media de los agricultores a nivel europeo es de 57 años (solo el 12% tiene menos de 40 años), ascendiendo en la Región de Murcia hasta los 60 según los datos del censo agrario.

La Comisión Europea sitúa en 57 años de media de edad de los agricultores en el continente

Y a problemas, soluciones, como el Programa de Desarrollo Rural, impulsado en 2014 por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del cual se ha facilitado la incorporación de más de 740 agricultores en la Región, sumándose a una última convocatoria de ayudas para la instalación de jóvenes agricultores en el sector con la que se ha auxiliado a un total de 228 profesionales. «Y aun así no hemos conseguido mejorar los datos», afirma Ana García, directora general de una Política Agraria Común desde la cual, para poder ver cuáles eran las causas subyacentes de esta falta de relevo generacional, comenzaron hace más de un año a realizar talleres por diferentes municipios de la Región en los que se contó con la participación de jóvenes agricultores para escuchar de primera mano cuáles son las principales barreras y retos a los que se enfrentan.

No solo hay que aportar ayuda para la incorporación, también acompañamiento y asesoramiento Ana García — Directora general de Política Agraria Común

«Agricultores y ganaderos no solo se encargan solo de la producción, son figuras clave en la protección del medio ambiente, el desarrollo de la sostenibilidad y el equilibrio del medio rural. No solo necesitan ayuda para la incorporación, también un acompañamiento y un asesoramiento a lo largo de los primeros años de vida empresarial», añade García.

En representación de la finca ‘El Romero’, con 25 años de experiencia en producción ecológica, participó Antonio Valera, quien reivindicó la gallina murciana, así como el valor de apostar por razas autóctonas como pueden ser también el chato murciano o el cordero segureño.

Obligar a alguien a trabajar en el campo solo por la recompensa de las ayudas económicas no se sostiene Antonio Valera — Propietario de la finca 'El Romero'

Un trabajo diario a pie de campo que en la mayoría de los casos requiere de una vocación «difícil de adquirir si no se transmite de generación en generación». «Tenemos una magnífica oportunidad para enseñarle a la gente, sobre todo a los más pequeños, lo que hacemos en el día a día. Trabajamos en el campo porque lo amamos, de manera vocacional, difícilmente encontraremos a alguien en este sector por un tema económico. Por eso hay que trabajar para dar con esos jóvenes que realmente tengan esa vocación latente, porque obligar a alguien a trabajar en el campo solo por la recompensa de ayudas económicas no se sostiene», comenta el propietario de ‘El Romero’.

Una vocación también compartida por Emperatriz García, quien aprovechó para reivindicar el papel de la mujer en el campo: «Históricamente hemos formado parte de él, a través sobre todo de una gestión que nunca es tan visible». La agricultora destaca la inseguridad a la que los jóvenes se enfrentan a la hora de llevar a cabo gran inversión inicial en el sector. «Pocos se atreven a dar ese paso partiendo de cero, por la incertidumbre y la inseguridad de esa rentabilidad de lo invertido. Los jóvenes buscan estabilidad y el sector del campo ahora mismo no la puede garantizar». «Somos nosotros los primeros que nos tenemos que creer que estamos haciendo algo importante. No es una simple actividad económica, también suma en lo cultural y social. Estamos manteniendo esos conocimientos que viene de atrás, y más en una tierra como la nuestra tan ligada a lo agrícola. ¿Quién va a proteger el entorno mejor que un agricultor y un ganadero, que ha nacido y crecido ahí?», expresa la agricultora, quien también mostró envidia sana por aquellos países europeos en los que muchos niños y niñas ven en la figura de agricultores y ganaderos auténticos «superhéroes».

Los jóvenes buscan estabilidad, y el sector del campo ahora mismo no la puede garantizar Emperatriz García — Agricultora

Completó la mesa redonda el también agricultor, además de ingeniero agrónomo, Alejandro Meroño, quien avisó de que la falta de relevo generacional «puede poner en riesgo la seguridad alimentaria y la viabilidad de las explotaciones agrícolas». «Actualmente la agricultura requiere de una formación específica de la que el mundo rural carece. También hay sobrecostes derivados del cumplimiento de las normativas vigentes a los que muchos agricultores pequeños no pueden hacer frente. Los jóvenes agricultores demandan financiación a coste cero, pues la mayoría de las ayudas se reciben una vez la inversión se ha realizado, y en muchos casos esta inversión inicial no puede darse por cuenta propia. Y una falta de seguridad en la rentabilidad del negocio que se pretende iniciar, contando con la competencia de terceros países que tienen una legislación menos restrictiva en materia de producción», añade Meroño.

Actualmente la agricultura requiere de una formación específica de la que el mundo rural carece Alejandro Meroño — Agricultor

«Necesitamos de la incorporación de los jóvenes para mejorar la agricultura. Porque también falta esa chispa y esas ganas de innovar para aplicar e introducir toda esa tecnología que se está desarrollando», concluye el agricultor e ingeniero agrónomo.