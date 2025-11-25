25N
Las calles de la Región se tiñen hoy de morado: así serán las marchas contra la violencia de género
Murcia, Cartagena y Lorca se movilizan este martes para exigir justicia, memoria y protección frente a la violencia de género
L.O.
Cada 25 de noviembre ocurre algo que ni el ruido político ni los discursos agotados consiguen apagar: miles de mujeres y también hombres que entienden que la lucha es colectiva, salen a la calle a recordar que la violencia machista sigue viva, sigue matando y sigue dejando heridas profundas en una sociedad que aún no termina de asumir su dimensión real.
Este martes no será la excepción. La Región de Murcia se sumará a la ola morada que recorrerá el país entero con más de 40 marchas convocadas en España. En la comunidad, Murcia, Cartagena y Lorca volverán a reunirse para ponerle voz a quienes ya no están y a quienes siguen luchando en silencio.
Murcia acogerá una de las marchas más numerosas. La Asamblea Feminista de la Región ha convocado la manifestación a las 18:00 horas, con salida desde la Plaza Fuensanta. El recorrido avanzará entre calles comerciales, escaparates iluminados y transeúntes sorprendidos, hasta desembocar en la Plaza Martínez Tornel, donde se leerá el manifiesto.
En Cartagena, la movilización arrancará a las 19:00 horas desde la Plaza de España.
La tercera gran movilización tendrá lugar en Lorca, también a las 19:00 horas, con inicio en la plaza Calderón de la Barca.
