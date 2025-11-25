Barahonda conquista su primera estrella Michelin y sitúa a Yecla en el mapa de la alta gastronomía

El restaurante Barahonda, ubicado en el corazón vinícola de Yecla, ha sido distinguido esta tarde con su primera estrella Michelin en la gala celebrada en Málaga, ciudad que coge el relevo a Murcia, donde se realizó la anterior edición de estos galardones culinarios el año pasado. El reconocimiento, que consolida el trabajo del chef Alejandro Ibáñez y su equipo, confirma a la Región de Murcia como uno de los territorios gastronómicos más emergentes de España con seis estrellas Michelin.

El anuncio se ha producido en el escenario del Sohrlin Andalucía, el innovador espacio impulsado por Antonio Banderas y Domingo Merín. Hasta allí han acudido 300 chefs de España y Portugal y un total de 700 invitados. En esta ubicación es donde la Guía Michelin ha revelado la lista de galardonados de su edición 2025. Con esta distinción, Barahonda pasa a formar parte del selecto grupo de restaurantes españoles que combinan excelencia culinaria, identidad propia y una experiencia coherente y memorable para el comensal.

Bodega y territorio

Barahonda es un proyecto singular desde su concepción: un restaurante integrado en la bodega homónima, rodeado por viñedos y concebido como un espacio donde vino y cocina dialogan de forma natural.

Al frente de los fogones está Alejandro Ibáñez, cocinero formado en la Escuela Mediterránea de Valencia y con experiencia en cocinas de primer nivel como el Bistró Guggenheim de Bilbao o Azurmendi. Su propuesta se basa en una cocina mediterránea de autor, profundamente conectada con los productos de la comarca, la temporalidad y la creatividad.

Entre sus menús degustación, Mosto y Barrica, destacan los recorridos gastronómicos que utilizan técnicas contemporáneas y presentan elaboraciones donde la huerta, el secano murciano, las carnes locales y la despensa mediterránea ocupan el centro del discurso.

Trayectoria ascendente

La estrella Michelin reconoce el trabajo sostenido que Barahonda ha desarrollado en los últimos años. El restaurante ya contaba con un Sol Repsol, menciones en guías especializadas y recientemente recibió distinciones como el Premio T de Oro 2025 de Tapas Magazine y el galardón al Mejor Restaurante Creativo en los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia.

Las demás estrellas de La Región

Tras esta nueva estrella Michelin, ya son seis de estos galardones los que se encuentran en la Región de Murcia. La Cabaña Buenavista ubicado en El Palmar, con dos, logradas en 2009 y 2017, bajo la dirección del chef Pablo García Conejero. En Cartagena, el restaurante Magoga, al frente de la chef María Gómez, consiguió el prestigioso premio en 2019. En 2021 Almo, en la ciudad de Murcia, recibió su estrella bajo la dirección en los fogones de Juan Guillamón. También en Murcia, el restaurante Frases se alzó con el estelado premio el año pasado, coincidiendo con la celebración de la gala en la propia ciudad capitalina de la Región de Murcia. Esta quinta estrella, de la cocina del chef Marco Antonio Iniesta, devolvió a la ciudad los cinco galardones Michelin tras la marcha del chef Nazario Cano de Odiseo.

A este quinteto de estrellas se suma la de Barahonda, colocando al Altiplano murciano en un referente para la excelencia culinaria.