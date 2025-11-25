Un avión de chocolate y crema de asiático en honor a la Princesa Leonor

La confitería José Antonio de Santiago de la Ribera ya tiene en su mostrador el nuevo dulce Pilatus PC-21. Se trata de una versión de confitería del avión –a escala, claro– que le da nombre. Con los mismos colores que el original, se ha elaborado como homenaje a la Princesa de Asturias, coincidiendo con su estancia en la AGA y su formación aeronáutica en este avión.

Este dulce de chocolate, de unos veinte centímetros aproximadamente, está relleno de crema de asiático y, efectivamente, representa el avión de instrucción militar en el que aprenden a volar los alumnos de la Academia General del Aire. Sin embargo, no es el primer proyecto de este tipo que llevan a cabo en esta confitería, ya que también han hecho dulces versiones de elementos aeronáuticos como el Rokiski y el C-101.

El Pilatus PC-21 está colocado sobre la fotografía de una diana circular con la bandera de España, idéntica a la que llevan los aviones, y se presenta en una caja de cartón y plástico transparente con su denominación impresa y el emblema del Ejército del Aire y del Espacio.

En esta confitería son conscientes de que comerse un avión no es algo muy habitual, pero animan a la gente a probarlo combinado con un café o un refresco. Aunque Patricia, representante de este establecimiento, tiene claro quién no se puede perder este dulce bajo ningún concepto: la princesa Leonor. Dice que espera que lo pruebe pronto y se lleve «un buen sabor de boca».

Además, los vecinos de Santiago de la Ribera apoyan la propuesta y confían en que la futura reina no tarde en acercarse a la confitería José Antonio. Y es que allí todos están deseando que llegue el momento de verla por la localidad, como hacía su padre cuando estuvo en la AGA, y no pierden la esperanza de saludarla.