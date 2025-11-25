Alumnos y personal de administración ganan peso en los órganos de representación de la UMU

Los nuevos Estatutos de la UMU introducen cambios en los órganos de representación, en los que ganan más peso los alumnos. En este caso, se plantea un nuevo reparto en los miembros del Claustro, máximo órgano de representación y participación de la universidad formado por 300 claustrales. Mientras que el personal docente funcionario y el profesorado permanente laboral mantienen sus 153 representantes (51% del total), los alumnos y el personal de administración y servicios (PAS) ganan peso, con 78 representantes los primeros y 39 los segundos, frente a los 75 y los 30 que tienen en los estatutos aún vigentes.

Por contra, pierde representación el personal docente e investigador no permanente, que pasará de los 42 representantes actuales en el Claustro a 30.

La Universidad de Murcia también aprovecha la renovación de los Estatutos para introducir los cambios que marca la LOSU y a la que se están adaptando el resto de universidades españoles.

Esto, llevará a que se pase de las dos legislaturas actuales de cuatro años cada una a una única legislatura de seis años. Además, los candidatos a rector ya no tendrán que ser necesariamente catedráticos.

En el caso de los decanos, el nuevo texto también incluye que la duración del mandato será de seis años improrrogables y no renovables, teniendo estos derecho a ser exonerados parcialmente de sus obligaciones docentes.