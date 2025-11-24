El PSOE propone una ayuda directa de hasta 36.000 euros a jóvenes y familias para la entrada de su primera vivienda

Una ayuda directa de hasta 36.000 euros a jóvenes de hasta 35 años, ampliables hasta los 40 años si forma una familia con hijos a su cargo, para la entrada de su primera vivienda siempre que esta tenga un precio que no supere los 180.000 euros. Esta es la medida estrella de las cinco que ha presentado hoy el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas.

"No es un aval, no es una subvención, no es un préstamo, es algo mucho más sencillo, es una ayuda directa que no habrá que devolver y sin intereses. Es una medida de choque justificada por la situación de emergencia en la que nos encontramos, una medida de impacto inmediato, realista y perfectamente viable. Solo hace falta voluntad política y voluntad de acuerdo", señaló el líder del PSRM.

"No es un aval, no es una subvención, no es un préstamo" Francisco Lucas — Secretario general PSRM

Las otras propuestas son: prohibir la venta del suelo público y garantizar que la vivienda pública sea siempre pública; el reconocimiento de la vivienda colaborativa e implantación de una estrategia regional con incentivos para la vivienda cooperativa; incrementar los recursos humanos y técnicos para la agilización de los procesos urbanísticos y garantizar la obtención de permisos con trámites en un plazo de 10 a 30 días; y modificar el aval a la compra para que la banca no ponga más requisitos a los compradores que los estipulados en la ayuda, así como que se incluya la nueva obra sobre plano y que el aval pueda preconcederse con la firma del contrato de compraventa.

Todas estas medidas se presentarán en forma de enmiendas cuando comience la tramitación en la Asamblea del Proyecto de Ley de Vivienda Asequible, cuyo decreto fue tumbado en la Cámara al contar solamente con los votos del Grupo Parlamentario Popular.

Los socialistas quieren también prohibir la venta del suelo público

"Nuestra mano sigue tendida al Gobierno regional para aprobar de inmediato medidas que permitan acceder a una vivienda a un precio realmente asequible", señaló Lucas, que advirtió de que "si López Miras no quiere aprobar ninguna de estas medidas", ya lo hará el PSOE "a partir del año 2027", año electoral. "No debemos olvidar que la vivienda no es un lujo, la vivienda en este país es un derecho", explicó.

El decálogo de medidas propuestas por el PSOE tiene tres objetivos: incentivar a todos los agentes para aumentar la oferta de vivienda, proteger lo público para que no se haga negocio con lo que es de todos y todas y facilitar el acceso a la vivienda, ya sea en régimen de alquiler o de compra.

Vox insiste en la rebaja de impuestos

Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto de Vox. / Daniel Sabiote (Vox)

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, criticó este lunes al Partido Popular por no haberse puesto en contacto con la formación de Abascal para empezar a negociar el proyecto de ley. "Aún no han descolgado el teléfono, siguen con el mantra de las 25.000 viviendas cuando ni tan siquiera han sido capaces de construir las 3.000 que prometieron hace 3 años", señaló.

Asimismo, afeó al Grupo Popular que fuera el único partido de la Asamblea Regional que votó en contra de las deducciones en IRPF por adquisición de vivienda habitual y de que se reduzca el IBI en todos los ayuntamientos. "En definitiva, el Partido Popular votó en contra de la rebaja de impuestos", lamentó.

"Hasta el Partido Socialista votó a favor de que se facilitara a todos los ciudadanos de la Región de Murcia medidas para que no tengan que poner de su bolsillo previamente a la adquisición de la vivienda 56.000 euros para poder firmar una hipoteca que les va a mantener de por vida pegados a un préstamo", añadió.