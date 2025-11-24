El SMS saca adelante su nueva oferta de empleo con los sindicatos en contra y el único apoyo de Cesm

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha aprobado este lunes su oferta pública de empleo (OPE) correspondiente al año 2025 en solitario, con el único apoyo del Sindicato Médico Cesm y la posición en contra del resto de organizaciones sindicales que componen la Mesa Sectorial de Sanidad, quienes consideran "insuficiente" las 1.321 plazas propuestas por la Administración regional.

El número total de plazas se ha visto reducida en una (de promoción interna) respecto a las 1.322 inicialmente anunciadas y se ha cambiado la categoría de otras dos de acceso libre que dejan de ser de Medicina de Familia para ofertarse como plazas de facultativo en las especialidades de Cirugía Torácica y Cirugía Maxilofacial, según ha podido conocer La Opinión.

Organizaciones como CC OO, UGT, SPS y Satse creen que la propuesta del SMS se queda corta ante la elevada temporalidad que hay en la sanidad murciana y que llega a afectar a cerca del 30% de la plantilla. Por contra, Cesm sí que ha apoyado el planteamiento de la Administración, al considerar que este beneficia a sus representados, los médicos.

Desde CC OO consideran que la tasa del cien por cien de reposición está bien distribuida, aunque no comparten el planteamiento que se ha hecho con el reparto del 20% adicional, que ven como "no equitativo" al llevarse los médicos el 80% de las plazas ofertadas.

El secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO, Miguel Ángel López, también manifiesta que la tasa de temporalidad existente ahora mismo en el SMS se encuentra en torno al 30%, incumpliendo la normativa europea, por lo que exige que se convoque una oferta de empleo masiva para reducir esta temporalidad acogiéndose al Artículo 20.2 apartado 4 de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado.

Desde UGT, Enrique Martínez señaló tras la reunión de este lunes que "la oferta no hace frente a las necesidades reales que existen en el SMS en cada una de las categorías", de ahí que hayan votado mayoritariamente en contra.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS), Antonio Martínez, lamenta que el Servicio Murciano de Salud se haya negado a convocar plazas de oposición puras, sin la fase de concurso, lo que cree que ayudaría a reducir la edad media de la plantilla de la sanidad murciana, que actualmente se sitúa en los 57 años.

El Sindicato de Enfermería Satse también insiste en que sus profesionales están entre los más perjudicados con la propuesta de la Administración regional. "Enfermería vuelve a ser una de las categorías más perjudicadas, pese a sostener la mayor carga asistencial del sistema sanitario", afirman.

En 2026 se hará el examen de la convocatoria 2022, 2023 y 2024

La oferta de empleo de 2025 aprobada hoy en Mesa Sectorial de Sanidad tiene que ir a la Mesa General de Función Pública para su aprobación definitiva. No obstante, estas plazas no se convocarán hasta que se aprueben también las ofertas de 2026 y de 2027, ya que estas suelen agruparse cada tres años.

Ahora deben convocarse las pruebas de las ofertas de empleo del SMS correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, convocatoria que debe salir antes de que acabe el año para que no se pierdan las plazas de 2022 (hay tres años de plazo máximo para convocarlas).

Según las cifras del propio Servicio Murciano de Salud, las plazas de los últimos tres años ascienden a un total de 3.337.

De las 1.321 plazas de la oferta de empleo de 2025 aprobadas este lunes, 1.224 corresponden al turno de acceso libre y 97 son de promoción interna.

De los perfiles de turno libre, 267 corresponden al grupo denominado A1 (facultativos sanitarios); 295 al grupo al A2 sanitario (enfermeros); 39 al C1 sanitario (técnicos de rayos y otros); 277 al C2 sanitario (auxiliares de enfermería); 5 al A1 no sanitario (informáticos, economistas, ingenieros); 38 al A2 no sanitario (gestión y diplomados e informática); 16 al C1 no sanitario (administrativos y técnicos informáticos); 188 al C2 no sanitario (auxiliares administrativos) y 99 al E no sanitario (ordenanzas, celadores y personal de mantenimiento).

En cuanto a promoción interna, 10 corresponden al A1 Facultativo; 3 son para A1 no sanitario; 40 de A2 sanitario; 1 de A2 no sanitario; 4 para C1 sanitario; 10 de C1 no sanitario, 1 de C2 sanitario; 25 de C2 no sanitario y 3 de E no sanitario.

En total, entre OPE libre y promoción interna resultan 277 plazas de A1 facultativo sanitario, otras 335 de A2 sanitario; 8 de A1 no sanitario, 39 de A2 no sanitario, 43 de C1 sanitario, 26 de C1 no sanitario, 278 de C2 sanitario, 213 de C2 no sanitario y 102 de E sanitario.