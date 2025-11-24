Reclaman delegadas de igualdad para frenar el acoso y la violencia machista en el trabajo

Medidas concretas y protocolos efectivos como la incorporación de delegadas de igualdad en empresas y trabajos para garantizar que estos centros sean espacios libres de acoso y violencias machistas. Es una de las reclamaciones principales que hicieron este lunes las confederaciones sindicales de UGT y Comisiones Obreras (CC OO) en la Región de Murcia con motivo de la celebración este martes, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En particular, ambos sindicatos resaltaron la necesidad de contar con más protocolos efectivos frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, que permitan prevenir estas conductas, proteger a las víctimas y sancionar a los agresores también en el ámbito laboral. Así lo defendieron Paqui Sánchez, secretaria general de UGT en Murcia, y María Ángeles Guevara, secretaria de Mujeres e Igualdad y LGTBI+ de CC OO.

Las dos denunciaron que, a pesar de los avances legales año tras año, miles de mujeres siguen sufriendo este tipo de violencia en el ámbito laboral, muchas veces de forma "invisible". En el manifiesto conjunto publicado este lunes se señala que más de 700.000 mujeres en España sufren acoso sexual o por razón de sexo cada año, y muchos casos no se denuncian, derivando en bajas médicas o abandono del puesto de trabajo, según los resultados de la Encuesta Europea de Violencia de Género.

Denuncian el auge de la explotación sexual y el "discurso negacionista de la ultraderecha

De esta forma, ambos sindicatos exigieron que los protocolos sean implementados en todas las empresas y centros de trabajo, mediante la negociación colectiva y planes de igualdad, y proponen la creación de la figura de delegado o delegada de igualdad, que asesore a las trabajadoras y supervise el cumplimiento de estas medidas.

UGT y CC OO que esta figura "incrementaría la eficacia en la lucha en los entornos laborales contra dicha violencia, por lo que reivindicamos la instauración de la misma" ante una realidad que es preciso "visibilizar, denunciar, prevenir y erradicar", añadieron.

Además, los sindicatos instan al Gobierno y a las administraciones locales a reforzar los recursos públicos destinados a la prevención y atención integral de las víctimas, garantizando equipos especializados y condiciones laborales dignas para quienes trabajan en este ámbito.

Por otra parte, alertaron del aumento de la explotación sexual de las mujeres y menores, "en especial a través de la utilización de los medios digitales, redes sociales y plataformas, que están contribuyendo de forma exponencial a su incremento, haciendo más rentable que nunca este deleznable negocio para los explotadores".

Asimismo denunciaron que, "ante la desfachatez de la ultraderecha que lleva su discurso negacionista a las instituciones, incluso hasta el Congreso, y la ceguera de quienes no quieren ver, estas violencias no solo persisten, sino que en muchos casos están creciendo, tal y como muestran reiteradamente numerosas estadísticas".

38 mujeres asesinadas en la Región

Sánchez y Guevara también recordaron que desde el año 2003, fecha en la que se unificaron los criterios para el recuento de asesinatos por violencia de género en la pareja o expareja, 38 mujeres han sido asesinadas en la Región de Murcia, 2 de ellas en lo que va de 2025: 2 menores víctimas mortales y 8 menores en orfandad, como consecuencia de los asesinatos machistas.

Por el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema Viogen), han pasado un total de 34.883 víctimas en la Región de Murcia, existiendo un total de 5.867 casos activos a 31 de octubre de 2025. En 3.212 de esos casos activos, es decir, en 6 de cada 10, existen menores en situación de riesgo.

De esos casos activos, el 82% están calificados como riesgo bajo, el 17% como riesgo medio, el 1% como riesgo alto y apenas el 0,02% como riesgo extremo.

Crada vez víctimas más jóvenes

Por otra parte, el 79,8% de las víctimas registradas en Viogen tienen edades comprendidas entre los 31 y los 64 años, pero preocupa cómo siguen creciendo, año tras año, las víctimas jóvenes, menores de 30 años, que ya ascienden a 5.162, el 14,8%.

Por la estadística del observatorio de violencia doméstica y de género del Consejo general del Poder Judicial, conocemos que, en la Región de Murcia, en el primer semestre de 2025, los Juzgados conocieron sobre un total de 3.942 denuncias por violencia de género, 104 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el número de víctimas se situó en 3.453, 190 menos que en el primer semestre de 2024.Se incoaron en esta primera mitad del año 761 solicitudes de órdenes de alojamiento (frente a las 801 que se incoaron en el mismo periodo de 2024), de las que fueron finalmente adoptadas 598, es decir, el 78,6%