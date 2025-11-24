Podemos-IU lleva a la Asamblea una moción para alejar las casas de apuestas de los centros educativos

La asociación juvenil Rebeldía y la Red de Juventud de Izquierda Unida–Verdes de la Región de Murcia presentaron este lunes la moción que llevará el Grupo Parlamentario Mixto (Podemos-IU) a la Asamblea en el Pleno de este miércoles con el objetivo de "proteger a la juventud y los centros educativos de la expansión descontrolada de las casas de apuestas" en la Región. Así lo expresaba el portavoz de Rebeldía, Bruno Moral, que subrayaba que la ludopatía "se ha convertido en una verdadera epidemia en nuestros barrios que atrapa cada vez a más jóvenes".

Moral hacía estas declaraciones frente a un salón de juego en el barrio del Carmen que se encuentra a diez metros del instituto del Carmen y del Conservatorio de Murcia, y a menos de 100 metros del colegio Los Álamos. "Esa es la realidad en la Región, si la ludopatía se ceba con los jóvenes es por la complicidad del ayuntamiento y del Gobierno regional. Son Ballesta y López Miras los que permiten que se sigan abriendo salones de juego a las puertas de colegios, de institutos, de centros de ocio juvenil", señaló.

Frente a eso, Podemos-IU-AV se suma a la campaña 'Apuestas no' de las AMPA y lleva este miércoles a la Asamblea una moción para prohibir la apertura de casa de apuestas en las proximidades de centros educativos y cerrar los que ya existen. "Los y las jóvenes queremos crecer en entornos seguros, saludables, libres de juego y del peligro que representan", afirmó.

Podemos-IU

Por su parte, Laura Carrillo, de la Red de Juventud de Izquierda Unida–Verdes, subrayó que "la ludopatía no es un problema individual, sino social, psicológico y familiar, que afecta especialmente a las personas jóvenes y a los colectivos más vulnerables". Recordó que tanto la Estrategia Nacional sobre Adicciones como la Unión Europea reconocen el juego patológico como una adicción sin sustancia, y que hasta un 3% de la población puede sufrir trastornos relacionados con el juego.

Carrillo denunció que el Gobierno regional de López Miras "ha permitido durante años un crecimiento descontrolado de los salones de juego mediante normativas permisivas y bonificaciones fiscales al sector, ignorando las recomendaciones del Consejo Económico y Social, que advertía sobre la necesidad de limitar salas y alejarlas de colegios e institutos". Señaló que la Región de Murcia tiene la mayor densidad de salones de juego de toda España, con un salón por cada 4.000 habitantes, y que municipios como Murcia, Cartagena, Lorca o Mula duplican o triplican la media estatal.

Por eso, exigió al presidente López Miras que aplique de inmediato el decreto de 2019 que establece la distancia mínima de 500 metros entre casas de apuestas y centros educativos y que cumpla la Ley 2/1995 en la renovación de licencias. "Hoy damos un paso necesario para proteger a nuestra juventud, nuestros barrios y nuestras familias –afirmó–. Es hora de dejar de legislar para la patronal del juego y empezar a legislar para la gente".