Un nuevo programa en la Región trabajará la mejora de la autoestima en jóvenes

La enfermera escolar María José Galiana reconoce que «la adolescencia es una etapa de muchos cambios en la que los niños se sienten inseguros con su cuerpo», lo que les hace mucho más influenciables frente a todo el contenido que reciben a través de las redes sociales.

Por ello, considera muy necesario trabajar en estas edades la autoestima y que sepan quererse como son, algo en lo que ya han dado los primeros pasos gracias al programa Apega-T que están desarrollando con centros escolares del Área VII de Salud. Con esta iniciativa tratan de concienciar a los menores de la importancia de tener una autoestima fuerte y la mejor edad para plantearlo es cuando estos alumnos están en los cursos de 5º y 6º de Primaria.

María José Galiana / L. O.

Ahora, la Consejería de Salud tiene previsto elaborar un programa pionero sobre Salud Emocional y Autoestima tomando como base el que han puesto en marcha estas enfermeras escolares, una iniciativa que incidirá en desarrollar conductas protectoras para disminuir los factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Este programa promoverá un entorno saludable para la mejora de la autoestima, la aceptación y el bienestar emocional.

El proyecto partirá de los resultados preliminares del estudio de investigación ‘Análisis del riesgo de Trastornos de la Conducta Alimentaria en adolescentes: un enfoque desde la enfermería comunitaria escolar’ que se ha dado a conocer en las jornadas celebradas en el Hospital Reina Sofía.

Galiana explica a La Opinión que esta iniciativa consta de tres talleres de hábitos saludables en los que se trabajan aspectos como eliminación de las falsas creencias, autoestima integral y pensamiento crítico para rechazar ideales que no son realistas.

El peligro de los ‘influencer’

La enfermera escolar reconoce que las redes sociales, en concreto TikTok, y seguir a ‘influencer’ es un factor de riesgo que se debe trabajar.

Además, destacan que la participación en el estudio de alumnos, profesores, padres, asociaciones y profesionales, ha permitido identificar temas emergentes cruciales para la prevención, como la influencia de las redes en la imagen corporal, la relación entre autoestima y conductas de riesgo, y la importancia de la familia y la escuela.