Los municipalistas solicitan al Ministerio que intervenga a la Comunidad por los fondos que "hurta" a los ayuntamientos

El Movimiento Regional Municipalista (MRM) ha registrado oficialmente un escrito dirigido al Ministerio de Hacienda dirigido por la ministra María Jesús Montero, donde se le recuerda que el Gobierno de España transfiere anualmente más de 300 millones de euros en concepto de financiación provincial a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La finalidad de estos fondos es igual a la existente en otras diputaciones provinciales: reforzar la autonomía local y garantizar recursos suficientes a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño. Sin embargo, en la Región de Murcia es el Gobierno Regional quien recibe esos fondos y los reparte de una forma totalmente arbitraria, sin control reglado ni mucho menos público y transparente.

Esta situación es catalogada como "injusta y contraria al espíritu y finalidad de la financiación local" reconocida en el ordenamiento jurídico, ya que los Ayuntamientos deben asumir responsabilidades en materias cuya competencias no le pertenecen, como servicios sociales, infraestructuras o educación, además con una financiación insuficiente. Estos fondos, que permanecen centralizados, podrían ser clave en los proyectos municipales.

Esta acción viene a complementar el escrito registrado también por MRM al consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, el pasado mes de abril donde se pedía articular mecanismos de control y transparencia a estos fondos.