El mejor pueblo de Murcia para ver las estrellas: "Formidables condiciones para observar la cúpula que rebosa de astros, belleza y enigmas"

La Región de Murcia cuenta con un amplio catálogo de núcleos de población, aldeas y pequeños pueblos perfectos para hacer escapadas de fin de semana en las que entrar en contacto con diferentes aspectos de nuestra cultura, nuestra historia y unos paisajes realmente valiosos y que van desde montañas, costa, huerta o paisajes desérticos al alcance de la mano. Pero hay una opción menos explorada que al mismo tiempo resulta profundamente impactante: la observación del cielo nocturno.

Dentro de las fronteras de la comunidad hay un lugar concreto que ha llamado la atención incluso fuera de España. Un enclave elegido por la NASA por la calidad excepcional de su cielo. Se trata de Inazares: una pedanía perteneciente al municipio de Moratalla, que está situada en uno de los puntos más altos de la Región.

Un enclave privilegiado entre montañas

Tal y como ha explicado el geógrafo José M. Serna García, Inazares se sitúa “entre 1350-1550 m altitud (accesibles)”, una ubicación que, durante “madrugadas oscuras presenta unas formidables condiciones para observar la cúpula que rebosa de astros, belleza y enigmas sobre nuestras cabezas”.

No hablamos solo de impresiones subjetivas, según ha quedado registrado en este diario ya en el año 2007, el cielo de la zona fue reconocido a nivel internacional. De hecho “la NASA dice que el cielo de Moratalla es de los mejores para ver las estrellas”.

Una “ventana a las estrellas” en la Región de Murcia

El potencial de este entorno dio lugar incluso a un proyecto ambicioso: la creación de un complejo astronómico en Cañada de la Cruz, pedanía de Moratalla, impulsado por la sociedad Astronatur, formada (entre otros) por miembros de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia.

El objetivo era aprovechar un cielo prácticamente libre de contaminación lumínica y unas condiciones atmosféricas inmejorables. Se eligió en concreto “la base del Pico de Revolcadores, situada a 1.400 metros sobre el nivel del mar, una altura en la que las turbulencias atmosféricas no afectan a la contemplación”.

El complejo estaba concebido para contar con “uno de los telescopios más grandes para uso amateur que se puede encontrar en Europa” además de un “telescopio robótico que permitirá que cualquier persona, desde cualquier rincón del mundo, pueda conectarse al observatorio” y observar en directo el cielo de la Sierra de Moratalla. A esto se sumaría también una “granja de telescopios”, un pequeño planetario y un salón de actos.

Alumbrado responsable y compromiso local

Uno de los factores que ha permitido conservar esta calidad del cielo ha sido el cuidado del alumbrado público. En su momento, la posibilidad de instalar un radar en Inazares llevó a que se colocaran “lámparas de sodio, que son las menos contaminantes”, una decisión clave para preservar la oscuridad natural del entorno.

Además, desde el propio Ayuntamiento de Moratalla se ha puesto énfasis en evitar la contaminación lumínica. Según se explicaba en el proyecto, el municipio cuenta con una normativa específica para ello, en un contexto en el que “hay ayuntamientos que no saben que las luces contaminan, pero éste sí y ya cuenta con una normativa”.

Esta conciencia ha convertido a la zona en un destino habitual para aficionados a la astronomía, que “vienen en coche, con su propio telescopio y se alojan en una casa rural”, atraídos por uno de los cielos más oscuros y limpios del continente.

No solo de noche: Inazares también sorprende de día

Aunque la fama de Inazares esté ligada sobre todo a la noche, el propio entorno sorprende también con luz solar. Desde la cuenta @altodeinazares subrayan que “ya no es sólo que la Nasa describió en el año 2000 los cielos de Inazares como uno de los más limpios del mundo para observar las estrellas”. El paisaje diurno también deja imágenes memorables: “el cielo se extiende como si fuera un extenso océano en el que las nubes navegan, vienen y van”.

“Es como si estuviéramos sentados en una inmensa sala de cine y pudiéramos ver la gran película del universo” y rematan con una idea clara: “De día, los cielos de Inazares también son un espectáculo”.