Malestar en las aulas de la Región: el 31% de los docentes tiene problemas de salud mental y el 25,7% consume psicofármacos

Los docentes murcianos se llevan cada semana una media de trece horas de trabajo a casa y dedican otras 5,5 horas semanales a resolver papeleo y burocracia. Estas son algunas de las ‘losas’ que pesan sobre maestros y profesores de la Región de Murcia, quienes presentan un malestar creciente debido a la sobrecarga laboral a la que se enfrentan a diario.

La salud mental de los docentes se está viendo resentida, tal y como recoge la investigación ‘Entre la tiza y la pizarra digital: estudio de la situación laboral y el malestar psicológico en el personal docente’ que han elaborado conjuntamente el Colegio de Psicología de la Región de Murcia y el sindicato docente Sterm, trabajo que ha sido presentado este lunes y que señala que el 31,3% de los docentes encuestados manifiesta problemas de salud mental; un 25,7% reconoce consumir psicofármacos y un 7,7% se encontraba en situación de baja laboral durante la realización de la encuesta y recogida de datos.

En el estudio han participado 467 docentes de la Región de las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional con una edad media de 44,8 años, una muestra que ha permitido analizar la realidad en la que desempeñan su labor profesional y que “ofrece una mirada desde la psicología para afrontar los retos presentes y futuros”, según indica la decana del Colegio de Psicología, Pilar Martín.

El psicólogo Juan Pedro Martínez, también autor del proyecto junto a Martín y coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología Educativa del Colegio de Psicología de la Región, detalla que la burocracia, la carga horaria y el estrés y el tecnoestrés están detrás del malestar que manifiesta una parte muy importante del profesorado.

La dedicación semanal media es de 24 horas en el centro de trabajo, 13 horas en casa y 5,5 horas de tareas burocráticas, con picos de hasta 40 horas semanales de papeleo en los momentos de inicio o final del curso, cuando aumentan las necesidades para elaborar informes, cerrar expedientes o calificar a los alumnos.

La percepción del estrés es alta en relación a la burocracia, con una puntuación de 7,9 sobre 10; el estrés ligado al uso de tecnología educativa es de 7 sobre 10; y el que genera problemas de conciliación laboral y familiar se sitúa en un 6,2 sobre 10, según las respuestas aportadas por los cerca de medio millar de participantes.

Agotamiento emocional, pero con ganas de seguir

El síndrome de burnout muestra un alto agotamiento de los docentes murcianos, mientras que la eficacia profesional sigue en unos niveles elevados. Esto muestra un perfil dual: los docentes experimentan un fuerte desgaste emocional, pero mantienen el compromiso, ya que “el 76% se siente autorrealizado y siente ganas de seguir trabajando y dar lo mejor de sí mismo”, apunta Martínez.

Rosalía Jodar, coordinadora del Grupo de Trabajo de Divulgación Científica del Colegio de Psicología, explica que en los resultados del trabajo se muestra que casi la mitad de los docentes tiene niveles moderados de ansiedad, lo que tiene consecuencias en su vida personal y en su trabajo, a la vez que casi la mitad también muestran niveles moderados de depresión, con malestar psicológico y emocional.

Además, se observan diferencias de género y las mujeres dicen notar desigualdad respecto a la autoridad solo por el hecho de ser mujeres.

Peticiones de mejoras a la Consejería

El portavoz de Sterm, Andrés Martínez, considera que esta es una investigación muy necesaria, ya que “el aumento de tareas y la perdida de poder adquisitivo está llevando a los docentes a considerar que su trabajo no está reconocido”.

Desde el sindicato lamentan que el grupo que creó la Consejería de Educación para trabajar en la reducción de las tareas burocráticas no esté funcionando ni se estén aplicando medidas, Por ello, confía en que con estos resultados en la mano se asuman las propuestas de mejora que plantea el estudio.

Concretamente, la investigación ‘Entre la tiza y la pizarra digital: estudio de la situación laboral y el malestar psicológico en el personal docente’ apunta a cinco ejes en los que trabajar: mejora de la salud física y mental de los docentes; perspectiva de género; mejora de la gestión de la carga laboral; prevención del estrés y el burnout; y promover el bienestar a través del modelo organizativo.