Jesús Cano (PP): "Pedro Sánchez prefiere un Portugal inundado antes que regar el Levante”

La segunda reunión de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, celebrada este lunes, tampoco sirvió para aunar posturas entre los partidos con representación en la Asamblea Regional y se escucharon posturas enfrentadas sobre las últimas medidas y recortes propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica, en presencia de Juan Marín Bravo, presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca.

El diputado socialista Fernando Moreno abrió el turno de intervenciones destacando la importancia de la comparecencia de Marín y subrayando que, pese a algunos matices, gran parte de su discurso coincidía con la posición de su grupo. Moreno defendió que el trasvase ha sido históricamente utilizado con fines políticos y personales, pero resaltó que el PSOE mantiene su hoja de ruta centrada en el uso eficiente del agua, la modernización del regadío y el desarrollo de recursos alternativos como la desalación y la reutilización de aguas residuales. Aseguró que el trasvase es “irrenunciable” para la región, y recordó que durante los últimos cinco años se han trasvasado 283 hectómetros cúbicos más que en los cinco años de gobierno del PP, enfatizando la necesidad de buscar alternativas cuando no haya agua en cabecera.

Diputado socialista en la Asamblea Regional, Fernando Moreno, este lunes en rueda de prensa. / Asamblea

Por su parte, el diputado del Partido Popular Jesús Cano criticó duramente las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según él, amenazan la estabilidad del trasvase y ponen en riesgo la agricultura del sureste. Cuestionó la elevación de los caudales ecológicos y los nuevos usos recreativos del Tajo, considerando que estas medidas responden más a criterios políticos que técnicos. Moreno denunció la falta de alternativas reales para sustituir el agua del trasvase y advirtió sobre el impacto que estas políticas tendrían sobre la productividad agrícola, el empleo y la competitividad del sector. Cano cargó también contra las decisiones del Gobierno central: "Con este gobierno, la ciencia y la inteligencia han dado paso a la ocurrencia. La ciencia ha tenido que ceder ante la ideología. La ocurrencia es que los que ya tenían el agua del trasvase ahora la pierdan. La ocurrencia es enviar a Portugal más de 6.000 hectómetros cúbicos al año, a pesar de que allí tienen problemas de inundaciones, y ahora 100 más que nos hurtan al Levante. Pedro Sánchez prefiere un Portugal inundado antes que un Levante regado".

Desde Vox, Antonio Martínez Nieto expresó su preocupación por lo que definió como el “engaño” de la desalación, una promesa que, a su juicio, no se cumpliría a tiempo. Criticó la falta de unidad entre los partidos nacionales sobre el trasvase y acusó a las políticas del "demoniaco y sanguinario" Pacto Verde y la Agenda 2030 de estar detrás de las restricciones actuales, advirtiendo sobre el riesgo económico y social que estas decisiones podrían acarrear para la agricultura murciana.

Finalmente, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos reconoció la claridad de la exposición de Marín, aunque matizó que el debate sobre el trasvase debe contemplar también los efectos de la sobreexplotación de acuíferos y la planificación a largo plazo. Subrayó la necesidad de una mesa de concentración nacional que aborde el regadío y la agricultura intensiva en función del marco climático, económico y territorial.

El debate dejó en evidencia la tensión entre la defensa del trasvase como recurso estratégico y las restricciones derivadas de políticas ecológicas y decisiones técnicas.