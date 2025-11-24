Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche

Las ITV de la Región de Murcia se rebelan contra la posibilidad de que los talleres mecánicos puedan emitir el futuro certificado de vida útil que quiere implantar la Unión Europea para que el propietario que quiera vender su coche a otra persona pueda hacerlo cumpliendo con la legalidad. Pretenden que esta nueva normativa, que todavía está ‘en pañales’, pueda entrar en vigor a partir del próximo año.

El Consejo de la UE está tratando de definir aún cómo va a ser este documento por el que cada vez que un vendedor quiera traspasar un vehículo a otro comprador tenga que acreditar que no está al final de su ‘vida útil’ y que es favorable para circular y quién lo va a poder emitir.

El objetivo principal es darle caza a aquellos que se transfieran como coches usados aquellos vehículos que en realidad están muy deteriorados para evitar fraudes, ventas para exportación a países con controles menos estrictos y, lo más importante, sacarlos de la carretera para evitar peligros.

Por ahora tampoco está definido si se va a tener que presentar en las compraventas entre particulares o solo entre profesionales, o de profesional a particular. La idea es buena, pero sí que levanta ampollas el hecho de que se haya planteado que los talleres mecánicos, igual que las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), puedan darlo a los clientes.

«La normativa actual prohíbe absolutamente que una ITV pueda, por razones obvias, reparar un vehículo, ya que nos convertiríamos también en juez y parte. Y, por la misma lógica, quienes reparan vehículos no deberían ser quienes decidan qué partes del vehículo están bien o mal. Todos podemos llevar el coche a un taller y que nos digan si las ruedas están bien o si algo está mal, pero es distinto a emitir un certificado oficial», defiende José Francisco Puche, presidente de la Asociación de ITV en la Región (Aitvemur), que sostiene que podría haber un «conflicto de intereses».

El presidente de Aitvemur considera que las ITV son las que están más preparadas para este propósito: «Lo llevamos haciendo toda la vida. Tenemos la maquinaria necesaria para hacer todo tipo de evaluaciones; desde la medición de los gases que emite el vehículo (una de las grandes preocupaciones de la Comisión Europea) hasta las cuestiones de seguridad».

Peritos independientes, sí

Una alternativa que sí vería con buenos ojos el sector de las ITV en Murcia es que, aparte de sus empleados, lo hicieran también peritos independientes ajenos a los talleres: «Si son trabajadores, el certificado podría generar dudas sobre su utilidad», advierte. Cabe recordar que la Región cuenta con unas 45 estaciones fijas de ITV, mientras que el 80% de los operadores de estaciones forman parte de la asociación murciana.

Pero ni los propios talleres están convencidos de que finalmente sean ellos junto a las ITV los que puedan darle validez oficial al futuro certificado de vida útil del vehículo: «Nos extrañaría mucho que nosotros también podamos emitirlo. Lo más probable es que» se lo acaben echando encima a las ITV, apunta por su parte José de la Cruz, presidente del Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de la Región (Gretamur).

"Nos extrañaría mucho que nosotros también podamos emitirlo" José de la Cruz — Presidente de Gretamur

En la Región de Murcia, tiene claro De la Cruz, este documento afectaría de manera importante si se llega a implantar: «Los coches de más de 10, 12 o 15 años que están en mal estado se están vendiendo a gente que los necesita por obligación pero que tienen unos recursos económicos muy bajos», recuerda el presidente de Gretamur que, al igual que Aitvemur, forman parte de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm).

El pasado año los murcianos compraron cuatro usados por cada vehículo nuevo debido al encarecimiento que viene registrando los coches que están saliendo recién matriculados.

Esto está contribuyendo a que el parque de turismos en Murcia aumenta su antigüedad por encima de los 15 años y superando al de la media española (14,3 años), tal y como señala Anfac en su último informe. Según los datos de esta asociación, más de la mitad de los turismos que circulan por la Comunidad (52,7%) tienen más de 15 años.

Entre las soluciones para tratar de ‘quitarle’ años de encima al parque de vehículos regionales, señala De la Cruz, estarían «volver a primar la baja de los vehículos, no la compra de coches nuevos» porque, si finalmente se implanta la medida de Bruselas, «mucha de esta gente sin recursos que está en la Región no le quedará más remedio que ir andando a los sitios»; si quieren tener un coche con garantías y que no suponga un peligro para la seguridad vial tendrán que esforzarse un poco y acceder a un escalón superior a un vehículo que sí cumpla con los requisitos que se marquen», advierte.

Roberto Barceló, presidente de Consumur. / Juan Carlos Caval

La "desconfianza" en el sector para los consumidores

«No cabe la menor duda que el trasladar una responsabilidad tan importante y atractiva a los talleres mecánicos para que puedan dirimir sobre la idoneidad o no del vehículo para acreditar su compraventa va a provocar un mayor número de fraudes de los que se dan en la actualidad».

Es la dura advertencia que lanza el presidente de Consumur, Roberto Barceló, ante la posibilidad de que los talleres mecánicos también puedan emitir el certificado de vida útil para los vehículos, «teniendo en cuenta además que hablamos de que la mayoría del propietario de un vehículo, que no tiene ningún conocimiento de mecánica, tiene que depositar su confianza en lo que el profesional de este ramo le diagnostique a su vehículo», añade.

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red alerta que «el alto porcentaje de denuncias sobre este sector pone de manifiesto la desconfianza que sobre el mismo existe».

Barceló apunta que el sector de reparación de vehículos, aunque cuente con trabajadores que «actúan con principios éticos y de profesionalidad», no tiene «un reconocimiento ciudadano que garantice sus buenas prácticas».

Para el presidente de Consumur «es significativo que, al menos, en la Región de Murcia, no estén adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, como fórmula extrajudicial que permite dirimir las diferencias entre empresa-consumidor en caso de problemas existentes».