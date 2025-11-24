IMIB Innova 2025, el programa que impulsa la innovación y acelera proyectos con impacto clínico

El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla pone en marcha IMIB Innova 2025, una nueva edición del programa que impulsa la transformación del conocimiento científico en soluciones reales para mejorar la salud de la población. Con este proyecto, el IMIB reafirma su papel como referente regional en innovación biosanitaria y como motor estratégico para fortalecer la transferencia de resultados desde los laboratorios hacia la práctica clínica y el tejido productivo.

IMIB Innova 2025 parte de una premisa clara: la investigación tiene que avanzar hacia la aplicación práctica. Por ello, el programa acompaña a los equipos participantes en un itinerario diseñado para convertir ideas en proyectos maduros, con potencial para convertirse en productos, servicios, tecnologías sanitarias o metodologías capaces de generar mejoras diagnósticas, terapéuticas u organizativas en el sistema sanitario.

Cartel de IMIB Innova 2025. / IMIB / FFIS

El programa combina formación especializada, mentorización individualizada, asesoramiento en transferencia y apoyo en aspectos clave como regulación, protección de la propiedad industrial, análisis de viabilidad, madurez tecnológica o acceso a financiación competitiva. Este enfoque integral permite que cada proyecto evolucione desde etapas tempranas hasta fases de validación, aumentando sus opciones de llegar al mercado o de integrarse en la práctica asistencial.

IMIB Innova 2025 prioriza iniciativas en áreas estratégicas como medicina personalizada, terapias avanzadas, salud digital, inteligencia artificial aplicada a biomedicina, enfermedades raras, microbioma, oncología, neurociencias o nuevas herramientas de prevención y diagnóstico. Su objetivo es detectar el talento, fortalecer las capacidades innovadoras de los grupos de investigación y favorecer la creación de un ecosistema regional sólido y sostenible en torno a la I+D+i en salud.

Además, el programa fomenta la interacción entre investigadores básicos y clínicos, empresas biotecnológicas, compañías tecnológicas, universidades, hospitales y entidades públicas. Esta visión colaborativa crea un entorno ideal para impulsar proyectos conjuntos, abrir nuevas líneas de trabajo y posicionar a la Región de Murcia en consorcios y convocatorias tanto nacionales como europeas.

Para el IMIB, IMIB Innova 2025 supone un paso más en su compromiso de llevar la innovación donde más importa: a los pacientes. Cada edición del programa ha demostrado su impacto, no solo en la capacitación de los equipos, sino también en la generación de resultados tangibles en forma de patentes, nuevas spin-offs, alianzas estratégicas y avances científicos con aplicación inmediata.