Las furgonetas, implicadas en el 10% de los accidentes con víctimas en la Región el año pasado

La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará desde este lunes hasta el próximo domingo, 30 de noviembre, una campaña especial en la que 216 agentes controlarán alrededor de 6.500 furgonetas en carreteras de la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Los agentes prestarán especial atención a las condiciones técnicas y carga de los vehículos, pero también a las causas concurrentes más habituales de la siniestralidad en las vías de circulación, en particular, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.

La jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha afirmado que de los 3.922 siniestros con víctimas registrados en 2024 en la Región, en 377 estuvo implicada una furgoneta, lo que representa el 10% de los accidentes, y en ellos fallecieron nueve personas.

Desde enero de 2025, los porcentajes de siniestros con víctimas en los que ha participado una furgoneta se mantienen en el 9% (305 de 3.382).

En la última campaña de la DGT centrada en las furgonetas, desarrollada del 20 al 26 de noviembre de 2023, fueron controlados 6.898 vehículos, de los que 552 fueron denunciados (8%).

Ayuntamientos adheridos a la campaña

A estos controles se han sumado hasta la fecha las Policías Locales de 27 municipios: Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena, Beniel, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Fortuna, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, La Unión, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Pliego, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana, Villanueva del Río Segura y Yecla.