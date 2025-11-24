Una empresa de Cartagena diseña los polvorines que usa la OTAN

A pesar de su reciente entrada en el programa Caetra, IDEA lleva tiempo colaborando con la Armada española. Actualmente se encuentran llevando a cabo el diseño y dimensionado de diferentes tipos de polvorines semienterrados tipo iglú, tanto de 7 bar como de 3, cumpliendo estrictamente con los estándares establecidos en las normas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Rafael Manzano, partner & EPC manager en IDEA TSG, explica que la trayectoria de la empresa en construcción y optimización de plantas para la fabricación de explosivos, munición y materiales energéticos, reflejan la capacidad de la compañía para desarrollar proyectos complejos y de riesgo. Añade que su participación en el proyecto del Info de la Región de Murcia refuerza su «integración en el ecosistema tecnológico de la Defensa».

La entidad lleva 15 años trabajando con el sector de la producción de explosivos y munición. Según ha indicado el socio fundador, algunos de los clientes de referencia son Maxamcorp International y Rheinmetall Expal Munitios. Su trabajo, en estos casos, se ha centrado en la modernización de diferentes unidades de proceso e instalaciones críticas y el desarrollo de plantas de nitrocelulosa -un sólido parecido al algodón que se emplea en la elaboración de explosivos- y pólvoras negras. Los años han facilitado que la firma adquiera el know how, o los conocimientos necesarios, en el sector.

La dualidad de sus técnicas y sus colaboraciones con el ejército se muestran como uno de los factores principales de su desarrollo. Sin embargo, Rafael Manzano señala a la innovación y el progreso tecnológico como uno de los pilares sobre los que se sostiene la consultora tecnológica. Fue pionera en adoptar los BIM o Modelados de Información de la Construcción, dedicados a la recopilación de datos para la recreación digital de los equipos e instalaciones.

Técnicas de vanguardia como la Realidad Virtual, analítica avanzada, automatización inteligente o Inteligencia Artificial generativa son utilizadas por el grupo. Un ejemplo es la solución de IA generativa que, según comentan, ayuda en ciertas labores de automatización de contenidos. Asimismo, utilizan técnicas digitales como el blockchain -una base de datos descentralizada que garantiza la seguridad e inmutabilidad de los datos-.