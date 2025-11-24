Bullas, entre los cinco finalistas a ser iluminado por Ferrero Rocher: así puedes votar

El municipio murciano de Bullas vuelve a estar de enhorabuena. La localidad ha sido seleccionada como una de las cinco finalistas del prestigioso concurso nacional de iluminación navideña de Ferrero Rocher, dentro de su reconocida campaña 'Juntos Brillamos Más 2025', que celebra ya su duodécima edición.

Bullas compite ahora con los municipios de A Guarda (Galicia) Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Islas Canarias), en un proceso que cada año moviliza a miles de votantes en toda España. El premio: convertirse en el pueblo que brillará con la emblemática iluminación dorada de Ferrero Rocher estas Navidades.

La elección de Bullas como representante de la Región de Murcia supone un hito: es el primer municipio murciano que logra llegar a esta fase del concurso, que busca poner en valor la belleza, la identidad y el espíritu navideño de los pueblos españoles.

A votar: así es la fase actual del concurso

Desde hoy, Bullas vuelve a depender del apoyo ciudadano para seguir avanzando. La votación popular está ya abierta en la página oficial de Ferrero Rocher y se mantendrá activa hasta el domingo 30 de noviembre. Cualquier persona puede participar accediendo a la web https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/votar

Durante las próximas dos semanas, las votaciones continuarán hasta que queden definidos los dos pueblos finalistas que se disputarán el título en la gran final del 15 de diciembre. En la edición anterior, el municipio ourensano de Ribadavia se alzó con la victoria.

El Ayuntamiento de Bullas ha expresado su satisfacción por la nominación, que consideran un reconocimiento al encanto, la hospitalidad y la identidad del municipio. Además, destacan la visibilidad que esta campaña aportará al patrimonio, la cultura y el turismo local a nivel nacional.

Desde el Consistorio se ha lanzado un mensaje unánime: "Bullas brilla, y mucho. ¡Necesitamos vuestro voto!". En redes sociales, el municipio ha compartido mensajes de ánimo a la ciudadanía para que participe activamente en la votación y difunda la campaña: "Pasamos a la siguiente fase. ¿Has votado ya? ¡Te necesitamos! Hagamos de esta Navidad una Navidad única"

Una Navidad para brillar

La campaña 'Juntos Brillamos Más' se ha consolidado en los últimos años como una de las iniciativas más esperadas de la temporada navideña en España. Más allá de la iluminación, el proyecto pretende destacar los valores de unión, comunidad y tradición.

Bullas afronta ahora una fase decisiva, confiando en el apoyo de vecinos, vecinas, visitantes y simpatizantes para hacerse con un título que convertiría al municipio en un auténtico punto de referencia estas fiestas.