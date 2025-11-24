La ampliación del aval joven para la primera vivienda en la Región, en manos del Consejo de Ministros

Siete millones de euros más. Es la cantidad de dinero ampliada y destinada a las ayudas del aval joven para la primera vivienda en la Región de Murcia después de que el Gobierno regional anunciase hace menos de dos semanas una nueva prórroga hasta finales del próximo año ante la escasez de fondos existente para hacer frente a la alta demanda de solicitudes. Eso sí, siempre y cuando el Consejo de Ministros lo respalde.

La ampliación, recogida ya en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), tiene 'letra pequeña': está supeditada a la autorización del Ejecutivo central, dado que se trata de la concesión de garantías públicas y, según la normativa de estabilidad presupuestaria y la regulación de avales públicos, el Estado tiene la última palabra.

La nueva prórroga anunciada hace semana y media por la Consejería de Fomento e Infraestructuras eleva la dotación total del programa hasta los 23,25 millones de euros tras las consecutivas inyecciones de fondos extra destinados a cubrir la alta demanda de jóvenes que, a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), buscaban disponer del dinero para pagar la entrada y que les aportaba un respaldo para obtener el 20% del coste de la vivienda que no llegaba a cubrir la hipoteca.

Con el crédito casi agotado

Tal y como se abordó en la reunión de la comisión de seguimiento celebrada el pasado 5 de noviembre, hasta esa fecha se habían concedido en la Comunidad 828 avales, con un volumen total de 15,7 millones de euros, impulsados en buena parte por la incorporación reciente de Caixabank como entidad adherida. Con el crédito casi agotado -quedaban disponibles apenas unos 533.000 euros-, la comisión consideró necesaria una nueva ampliación del presupuesto para cubrir las solicitudes pendientes de 2025 y las que puedan presentarse en 2026.

La orden firmada por el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, establece que la prórroga del plazo de solicitudes solo será efectiva si antes del 31 de diciembre de 2026 no se han agotado los fondos y si el Gobierno central autoriza la ampliación. El texto también confirma que la nueva dotación permitirá seguir concediendo garantías durante el ejercicio 2026 con el saldo no aplicado a 31 de diciembre de 2025.

Ayuda a los que no disponen de los ahorros necesarios para dar la entrada inicial.

Así, la solicitud para incrementar en siete millones de euros la cantidad hasta el 31 de diciembre de 2026 fue transmitida al Ministerio de Hacienda el 10 de noviembre por Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital y presidente del Icref.

¿Quién se puede beneficiar?

La ayuda, destinada a la compra de vivienda nueva, usada y de autopromoción, sigue dirigida a los jóvenes menores de 40 años que están en condiciones de pagar la cuota mensual de un crédito hipotecario, pero no disponen de los ahorros necesarios para dar la entrada inicial.

Hasta ahora, el precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a la compra, debía ser igual o inferior a los 175.000 euros. Fomento e Infraestructuras anunció que se amplía en 45.000 euros el precio máximo, por lo que el inmueble podrá llegar a costar 220.000 euros.

Según explicaron fuentes del área de Jorge García Montoro, esto se debía a la subida generalizada de los costes de construcción que se viene sufriendo desde el año 2021 y, en consecuencia, el incremento de los precios de compraventa de las viviendas.

Otra de las mejoras que se implantan en el aval joven es que el conjunto de ingresos de las personas solicitantes y de las que vayan a integrar la unidad de convivencia no pueden superar el límite de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); es decir, 54.600 euros. Anteriormente, estos ingresos no podían superar 5,4 veces el Iprem (45.360 euros).

Desde hace cuatro años

El aval joven fue regulado por primera vez mediante una orden en mayo de 2021, estableciendo un fondo inicial de 10,85 millones de euros para avalar la financiación hipotecaria de jóvenes compradores.

Su desarrollo se formalizó con la firma, el 25 de junio de 2021, de un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y propio Icref. Ya el pasado año se aprobó que se ampliaba el límite de edad de 35 a 40 años.

Desde entonces, el programa ha encadenado varias prórrogas que han ido extendiendo su vigencia más allá del plazo inicial previsto para 2022. Las órdenes de diciembre de 2022, 2023 y 2024 prolongaron el periodo de solicitud hasta finales de 2025, al tiempo que el crédito disponible se amplió en septiembre de 2024 hasta los 16,25 millones de euros.