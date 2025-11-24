Alfonso Guerra reivindica en Murcia el consenso de la Transición y advierte que “creer que la democracia funciona sola es un error”

El exvicepresidente del gobierno del Gobierno Alfonso Guerra ha reivindicado este lunes en Murcia el espíritu de consenso de la Transición y ha alertado sobre la fragilidad de la democracia.

Antes de impartir una conferencia en el ciclo 'Pensar la democracia', organizado por la Fundación Cajamurcia, el exvicepresidente socialista reflexionó sobre el origen, el presente y los desafíos del sistema democrático español y en su intervención, titulada 'Pensar la democracia. Pasado, presente y futuro de la democracia del 78', se centró en la importancia del consenso que hizo posible la Transición y en la necesidad de recuperar hoy ese espíritu.

Guerra explicó que su conferencia pretende recordar "cómo se logró que, tras la muerte de un dictador, las fuerzas políticas procedentes del régimen y las que habían luchado por la democracia fueran capaces de ponerse de acuerdo".

Alfonso Guerra, junto a Germán Teruel, profesor en Derecho Constitucional en la UMU / Juan Carlos Caval

Subrayó que ese entendimiento permitió redactar la Constitución de 1978 y abrir un periodo de paz y democracia que ya alcanza los 47 años.

Aseguró que su objetivo es detallar "cómo fue aquello" porque "estaba allí y sé lo que pasó", y reivindicó la necesidad de recuperar "el espíritu del consenso y de la Transición", algo que considera más fácil ahora que entonces.

Preguntado por las amenazas internas y externas que afronta la democracia, Guerra insistió en su vulnerabilidad inherente:"La democracia es siempre frágil. Creer que, una vez construida, ya funciona sola y no enfrentará amenazas es un error".

Para ilustrarlo, citó tanto la situación de Estados Unidos como la de Rusia, que definió como un país donde se vota, pero donde la percepción general es la de un sistema autoritario. Comparó la democracia con el aire: Solo se percibe su valor cuando falta. "Construir un gigante cuesta mucho; derribarlo, muy poco", resumió.

El caso Koldo

Sobre el caso Koldo, Guerra señaló que los investigados "ocuparon cargos de responsabilidad muy alta dentro del partido" en el momento de los presuntos delitos.

Aunque remarcó que "puede ser que fueran comportamientos individuales no afectando a la organización", señaló que "no se puede mirar hacia otro lado", ni decir "que eso era gente que ya no tiene nada".

Elección del Fiscal General del Estado

Sobre la posibilidad de que Baltasar Garzón pueda ser nombrado Fiscal General del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, Guerra ha sido tajante en su respuesta: "No me haga reír, hombre, no me haga reír". Afirmó sobre las críticas del Gobierno a la decisión judicial del Supremo, que en democracia "todo el mundo tiene derecho a expresar conformidad o disconformidad", aunque insistió en que lo decisivo es lo que dicten los tribunales.

Respecto a quienes critican que se haya dado a conocer el fallo sin el texto de la sentencia, afirmó que divulgar un fallo sin sentencia "no es ninguna novedad en la historia jurídica española", dado que a veces los magistrados acuerdan el sentido del fallo antes de cerrar la redacción del texto.

También subrayó que en un sistema garantista existen vías de recurso, aunque recordó que en el caso de los aforados —figura que consideró "excesivamente extendida" en España— estas posibilidades son más limitadas.

"Históricamente los aforados son los diputados y los senadores. Aquí se ha extendido a cantidad de gente tan grande que parece que vamos por 250.000 aforados", comentó.

Guerra opinó que el origen del procedimiento responde a un componente político: "Todo esto comienza porque un ciudadano intenta eludir el pago de impuestos y resulta ser pareja de una política. Si no fuera así, no habría escándalo alguno".

"Un ciudadano normal que no es novio de ningún político ni política no va a usted al Fiscal General sacándo del fútbol a nadie ni nada por la noche", ironizó, y recalcó que "cuando uno da un paso debe saber que puede asumir responsabilidades".

Preguntado por una eventual reforma del método de elección del Fiscal General del Estado, Guerra advirtió de que no basta con cambiar un artículo, sino que sería necesario reformar "todo el sistema del Ministerio Fiscal", lo que requiere tiempo y reflexión. Criticó la tendencia reciente a modificar el Código Penal "en una semana", y dijo que "eso no puede ser. Estas cosas necesitan un par de años de trabajo sereno".

Recordó que el Gobierno tiene una propuesta de reforma amplia, aunque "no parece haber apoyo suficiente en la Cámara".