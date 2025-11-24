Alerta por fuerte viento este lunes en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado del aviso amarillo por rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, este lunes en las comarcas del Noroeste y el Altiplano de la Región de Murcia.

La alerta se focaliza en las en las citadas comarcas. En el caso del Altiplano, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas; y en el Noroeste, desde las 12.00 horas a las 23.59 horas de este lunes.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso este lunes en la Región de Murcia, localmente notable en el interior; máximas en ligero ascenso en el Campo de Cartagena, en descenso en el resto.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.