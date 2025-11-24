Alerta por fuerte viento este lunes en la Región
Las comarcas afectadas por el aviso amarillo son el Noroeste y el Altiplano
E.P.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado del aviso amarillo por rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, este lunes en las comarcas del Noroeste y el Altiplano de la Región de Murcia.
La alerta se focaliza en las en las citadas comarcas. En el caso del Altiplano, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas; y en el Noroeste, desde las 12.00 horas a las 23.59 horas de este lunes.
Las temperaturas mínimas irán en ascenso este lunes en la Región de Murcia, localmente notable en el interior; máximas en ligero ascenso en el Campo de Cartagena, en descenso en el resto.
En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.
