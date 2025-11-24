Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por fuerte viento este lunes en la Región

Las comarcas afectadas por el aviso amarillo son el Noroeste y el Altiplano

Imagen de archivo de viento

Imagen de archivo de viento / E.P.

E.P.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado del aviso amarillo por rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, este lunes en las comarcas del Noroeste y el Altiplano de la Región de Murcia.

La alerta se focaliza en las en las citadas comarcas. En el caso del Altiplano, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas; y en el Noroeste, desde las 12.00 horas a las 23.59 horas de este lunes.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso este lunes en la Región de Murcia, localmente notable en el interior; máximas en ligero ascenso en el Campo de Cartagena, en descenso en el resto.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
  2. Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
  3. Apuñalan a un joven en el parking de un restaurante del polígono de Alcantarilla
  4. La cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' se graba en la Región
  5. Obligan a devolver subvenciones de 2019 con intereses a decenas de colectivos: 'Esto va a ser un estropicio
  6. Cafetería con terraza y un acceso a pie de calle: así será la reforma de la Estación de Autobuses de Cartagena
  7. ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: encendido de luces, talleres medievales y Murcia se Remanga
  8. Arranca la mayor transformación del sistema de residuos de la Región

Alerta por fuerte viento este lunes en la Región

Jorge Cardona Llorens: "Un niño no deja de ser un niño por el hecho de cruzar una frontera"

Un nuevo programa en la Región trabajará la mejora de la autoestima en jóvenes

Un nuevo programa en la Región trabajará la mejora de la autoestima en jóvenes

Las enfermeras escolares de la Región acusan a las redes de estar detrás de la mayoría de los trastornos alimentarios

El Gobierno regional exige la lista de todas las obras concedidas por Ábalos en la Región ante el escándalo de las mordidas

El Gobierno regional exige la lista de todas las obras concedidas por Ábalos en la Región ante el escándalo de las mordidas

Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche

Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche

Una empresa de Cartagena fabrica los polvorines que usa la OTAN

Una empresa de Cartagena fabrica los polvorines que usa la OTAN

Pablo Pelegrín: "En Murcia tenemos un ecosistema capaz de generar investigación biomédica de primer nivel"

Pablo Pelegrín: "En Murcia tenemos un ecosistema capaz de generar investigación biomédica de primer nivel"
Tracking Pixel Contents