Ya está abierto el nuevo Mercadona en Murcia

Tal y como estaba anunciado, este lunes Mercadona ha abierto un nuevo supermercado en Santo Ángel, concretamente en avenida de Sta Catalina s/n, apertura que ha supuesto el cierre del ubicado en la avenida de Juan Carlos I, 6, por "no cumplir los estándares requeridos por la compañía", según detalla la propia empresa.

Este supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los 'jefes' (como internamente denomina a sus clientes) como los trabajadores, los proveedores y la sociedad.

La compañía ha invertido más de 5 millones de euros en su construcción, en la que han participado 54 proveedores que han dado empleo a 94 personas durante la fase de obras.

Este supermercado, que cuenta con una plantilla de 46 personas, tiene una superficie de sala de ventas de 1.805 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018 la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo "casero", como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos.

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 135 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 5 de ellas para vehículos eléctricos, 6 plazas para motos y 8 plazas para bicicletas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web 'www.mercadona.es'.

Mercadona cuenta con 62 supermercados en la Región de Murcia, de los que 56 disponen del modelo de Tienda Eficiente y ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 3.000 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 33 puestos de trabajo en el último ejercicio.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local.

En el caso de la Región, en concreto, donde la compañía colabora con 99 proveedores de producto y más de 400 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 1.822 millones de euros en el último año, cifra que supone un incremento del 11 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.