María Cortés (ONU): "La Región de Murcia puede liderar alianzas mediterráneas"

La programación de noviembre del proyecto ODSesiones de la Universidad de Murcia, dedicada este mes al ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), alcanzó uno de sus puntos álgidos con la conferencia ‘El futuro después de la Agenda 2030’, impartida por María Cortés Puch, vicepresidenta de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de Naciones Unidas. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia y sirvió para abrir un debate sobre el rumbo del desarrollo sostenible en un contexto global convulso. Repasamos con ella parte de esa conferencia y el papel de la Región en la búsqueda de un futuro mejor.

La SDSN nació en 2012. ¿Cuál es su propósito principal?

La Red surge impulsada por Ban Ki-moon ante la necesidad de incorporar al mundo académico al desarrollo sostenible. Universidades y centros de investigación pueden diagnosticar retos complejos, definir indicadores fiables y proponer soluciones rigurosas e interdisciplinares. Nuestro propósito es movilizar ese conocimiento en apoyo directo a los ODS.

La responsable de la ONU para las alianzas por el desarrollo sostenible, el pasado viernes en Murcia. / Juan Carlos Caval

¿Cuál fue el mensaje central de su conferencia sobre el futuro después de la Agenda 2030?

Uno de los grandes mensaje es que no nos encaminamos hacia el futuro que deseábamos. Entre 2015 y 2020 hubo progresos globales, pero la pandemia y la actual policrisis —inflación, tensiones geopolíticas, emergencia climática— han provocado retrocesos. Sin embargo, sigue habiendo un apoyo masivo a la agenda: la gente entiende que un futuro no sostenible es, simplemente, un futuro no vivible.

Desde la perspectiva murciana, ¿qué papel puede jugar un territorio como la Región de Murcia?

El territorio es clave: permite entender con detalle cómo ciertas políticas afectan a distintos grupos y facilita la cocreación de soluciones. Aunque retos globales como el cambio climático requieren acción mundial, otros —la gestión del agua, la agricultura sostenible, la planificación urbana— se pueden abordar de forma muy eficaz desde lo local, con granularidad y sin dejar a nadie atrás.

Hablemos del Mar Menor, símbolo de esa tensión entre economía y sostenibilidad. ¿Qué alianzas son necesarias para garantizar su recuperación?

No soy experta en el caso, aunque lo conozco. Pero la clave está en las alianzas multisectoriales. Si solo hablan políticos entre sí, o solo académicos, o solo empresas, el diálogo se limita. Cuando se sientan juntos distintos sectores, en un marco de escucha y facilitación adecuada, aparecen soluciones reales. Las universidades pueden ser espacios neutrales y rigurosos para propiciar estos encuentros.

Más allá de 2030, ¿qué temas deberían formar parte de la siguiente agenda global?

Ninguno de los 17 objetivos ha quedado obsoleto; todos siguen siendo urgentes. Lo que sí vemos es que han surgido retos nuevos, como la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Su regulación y buen uso serán determinantes. Probablemente la agenda post-2030 sea una adaptación de los ODS, incorporando estos desafíos contemporáneos.

¿Cuál considera que ha sido el mayor logro de los ODS hasta ahora?

Hay avances en salud y en acceso a la energía, pero destacaría dos logros: haber entendido que esta es una agenda universal, que afecta a todos los países, y haber asumido su complejidad, la necesidad de enfoques holísticos. La gran asignatura pendiente es la arquitectura financiera global, que no está diseñada para apoyar inversiones estructurales en sostenibilidad.

¿Puede la posición mediterránea de Murcia ser una ventaja para impulsar alianzas internacionales?

Absolutamente. El Mediterráneo es una región muy vulnerable, pero también riquísima en cultura, talento investigador e innovación. Desde la SDSN creamos una red mediterránea justamente porque es un espacio estratégico para tejer colaboraciones. Murcia puede jugar un papel relevante en este marco.

¿Conoce ejemplos de alianzas locales que podrían replicarse en Murcia?

Claro: las alianzas entre universidades y ciudades que se están desarrollando en la misión europea de ciudades climáticamente neutras para 2030. En España varias ciudades trabajan juntas, con apoyo académico y técnico, independientemente de colores políticos. Este tipo de plataformas generan resultados reales y muestran que la colaboración funciona.

En un contexto de saturación informativa y discursos que atacan la Agenda 2030, ¿cómo comunicar la sostenibilidad sin caer en el escepticismo?

Con rigor. Muchas críticas se basan en desconocimiento. Hablo de pancartas contra las criptomonedas como si tuvieran relación con los ODS… Hay que incorporar educación sobre sostenibilidad desde edades tempranas y responder a las desinformaciones demostrando que los objetivos son de sentido común: ¿quién está en contra de reducir la mortalidad infantil o de preservar los ecosistemas que nos sostienen? Y también debemos recuperar el lenguaje del futuro que queremos. La gente está asustada; no tiene sentido añadir miedo. Hay que hablar de un futuro posible, ilusionante y vivible.

En la Región de Murcia conviven, a veces con conflicto, agricultura, turismo y conservación ambiental. ¿Cómo promover el diálogo entre sectores enfrentados?

Con cuidado, humildad y buena facilitación. Pongo un ejemplo de Suiza: analizaron las diez recetas más comunes y diseñaron alternativas con menor impacto climático, trabajando con productores y escuelas de cocina. Pequeñas iniciativas culturales, trabajadas con respeto, pueden generar cambios profundos. Y sobre todo hay que abandonar la idea de que ‘yo tengo razón y el otro no’, porque ese enfoque nunca ha funcionado.

¿Qué puede hacer un joven en Murcia para contribuir individualmente?

Mucho. Lo importante es saber dónde informarse y con quién colaborar. En SDSN tenemos redes de juventud con gente de todo el mundo que transforma la ansiedad climática en acción. Participar en grupos así permite aprender, compartir inquietudes y actuar colectivamente.