En el corazón de la UFAM de Murcia, la unidad policial que cuida a las víctimas de violencia machista

«Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de atender a una víctima de violencia de género es que hemos de garantizar su seguridad física y emocional, y esto implica recibirla con respeto, empatía y sin prejuicios, haciéndola sentir que está en un entorno seguro y que en todo momento creemos lo que nos cuenta». Así se expresa el inspector jefe Alfonso de la Cerda, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.

De la Cerda y su equipo reciben a La Opinión en la Comisaría de Distrito del Carmen, en Murcia, donde se ubican las dependencias de la unidad. Junto a las mesas de los investigadores, destaca un espacio lleno de peluches y libros infantiles, más parecido a una sala de juegos que a lo que se concibe como una instalación policial. Se trata de la Sala Amable, destinada a niños que, por distintas razones, han de echar un rato en Comisaría: se abrió en 2022 para intentar hacer lo más agradable posible el paso de estos menores por el lugar.

«Lo primero que me propuse al hacerme cargo de la UFAM, junto con la jefa del Grupo de UFAM Investigación, fue establecer un espacio privado para los hijos menores que acompañaban a sus madres, hijos que en muchas ocasiones no tenían con quien dejarlos y menos aún con el autor de los malos tratos, que solía ser el padre del menor, y que no tenían porque escuchar los golpes o agresiones que denunciaban las madres», comenta el inspector jefe, que insiste en que «un hijo con 2 años a lo mejor no se entera de lo que nos está contando la madre, pero un hijo de 5 años sí lo observa todo y comprende perfectamente lo que su madre está contando».

Así, «gracias a la empresa Ikea conseguimos inaugurar la Sala Amable, que posteriormente han copiado otras Unidades en toda España, y que espero que todas las dependencias policiales tengan un espacio como este», explica, para destacar que «la verdad es que nos sentimos enormemente orgullosos cuando vemos a un niño estar jugando con los juguetes que tenemos o están pintando o jugando con la plastilina, y no están empapándose de todos la agresiones físicas e incluso sexuales que está narrándonos su madre, que también nos agradece que tengamos ese detalle con sus hijos».

Para formar parte de la UFAM, especifica su responsable, «es necesario realizar un curso de especialización de un mes de duración, que se realiza por nuestros servicios centrales en Madrid». «Pero además, desde que asumí la UFAM, cada año organizamos dos o tres cursos o jornadas de formación territorial, a los que asisten los miembros de la UFAM, además de los policías que integran las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano de toda Murcia», significa al respecto.

En esos cursos «no solo se tratan temas jurídicos y legislativos, sino también valores y actitudes que deben tener todos los policías y más aún en unidades como ésta, en la que atendemos diariamente a víctimas con una gran carga emocional», afirma De la Cerda.

El inspector jefe hace hincapié en que «una de las cosas que más intento inculcar en los policías es la escucha activa». A este respecto, incide en lo importante que es «permitir que la mujer víctima relate los hechos sufridos a su ritmo, sin interrupciones, sin juicios, que manifieste todo lo que quiera sin que se sienta cohibida».

"Sensación de control"

«Con esto se consigue que la mujer recupere sensación de control en el momento de la denuncia, en el que suele sentirse desbordada, recordando ante una persona desconocida sucesos muy íntimos», apunta De la Cerda.

Con las cifras en la mano, en el año 2024 se registraron en toda la Región de Murcia un total de 8.046 denuncias por violencia de género, «tanto en las UFAM de toda Murcia como en los puestos de Guardia Civil», resalta el inspector jefe, que apostilla que, en su departamento en concreto, hay «días en los que se atienden más víctimas que otros, pero eso depende de muchos factores». «Hay días que no tomamos ni una sola denuncia y otros días que se personan dos o tres mujeres a denunciar», remarca al respecto.

Según el último informe de la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en toda la Región en el mes de septiembre había un total de 5.810 casos activos en el Sistema VioGén, cuya protección corresponde tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil y a Policía Local en aquellos municipios que han rubricado el correspondiente protocolo.

A la pregunta de qué queda por hacer para que la lacra de la violencia machista sea erradicada, Alfonso de la Cerda considera que «mucho, y no solo desde las instituciones, sino como sociedad, ya que la violencia de género no es un problema privado, sino un problema mundial que exige respuestas firmes y coordinadas».

Educar en igualdad

En este sentido, manifiesta que «necesitamos seguir educando en igualdad en los colegios, enseñando a nuestros niños que el respeto y la libertad son la base de cualquier relación; y esto no debe ser sólo un eslogan, sino un compromiso diario de todos. Porque cuando educamos en igualdad, prevenimos la violencia del mañana».

«También es fundamental que sigamos trabajando en la detección temprana, en la sensibilización y en que las víctimas sientan que pedir ayuda no es un problema, sino una solución y un derecho que tienen», asegura, «y tenemos que tener claro que, cuando las instituciones caminan juntas, las víctimas avanzan más seguras. Por ello todos debemos conseguir un compromiso colectivo de toda la sociedad para acabar con esta lacra social, tolerancia cero y un mensaje claro de que la violencia nunca es aceptable».

Así, el jefe de la UFAM aboga por «caminar juntos, con esperanza y con firmeza, hasta lograr una sociedad donde la violencia de género sea sólo un triste recuerdo del pasado».