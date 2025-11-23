Cinco murcianos son víctimas cada semana de estafas digitales

«Hola, mamá. Mi otro teléfono está roto. Este es el nuevo número que puedes guardar. ¿Estás en casa? Tengo que transferir dos pagos antes de mañana, pero no puedo acceder a mis archivos». Este es uno de los mensajes que llega a numerosas madres y padres a través de WhatsApp donde un ciberdelincuente se está haciendo pasar por su hijo para que le pase dinero de forma inmediata a través de una transferencia.

También tu supuesto banco te advierte a través de un SMS de que no podrás utilizar tu tarjeta de crédito «si no se ha activado el nuevo sistema que garantiza con mayor seguridad» las operaciones: «Activa ahora en el siguiente enlace», continúa el texto. Y muchos usuarios caen en la trampa.

Los ciberdelincuentes llevan ya años logrando estafar a millones de usuarios en todo el mundo a través de diferentes métodos y que cada vez son más creíbles y parecen más reales. Sus prácticas delictivas se ‘amoldan’ a los nuevos hábitos de una sociedad que cada vez es más partidaria de los pagos rápidos a través de Bizum, tarjetas de crédito o transferencias bancarias por Internet.

Y los murcianos tampoco escapan de las garras de estos piratas informáticos, que han sufrido «un incremento de fraudes en medios de pago similar al del resto del país, especialmente desde la pandemia» con el importante perjuicio económico que supone ‘picar’. Así lo considera Manuel Funes, el coordinador regional Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). La realidad es evidente: la transformación digital ha traído nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos para los consumidores.

Una ayuda "para alimentos"

«Contactaron conmigo por teléfono diciéndome que me habían concedido una ayuda de alimentos y que únicamente necesitaba los datos bancarios y copia del DNI». Es la denuncia presentada hace unos días en la comisaría del Carmen de Policía Nacional por una mujer a la que le habían quitado de su cuenta 190 euros. Casos como estos llegan todos los días a la Policía Nacional donde los usuarios, en muchos casos mayores o personas extranjeras residentes en nuestro país- pican y acceden a darles al estafador todos los datos que piden.

En el caso de esta mujer, según ha podido saber esta Redacción, tras interponer la correspondiente denuncia su banco accedió a devolverle la cuantía robada y a cerrarle la cuenta bancaria.

Desde Adicae estiman que entre 2022 y 2024 se habrían producido más de 800 reclamaciones por fraudes con tarjetas de crédito y por transferencias en la Región de Murcia, de acuerdo con las cifras reflejadas en las Memorias de Reclamaciones del Banco de España a nivel nacional. Funes sostiene que la Comunidad representa cerca del 3% de las reclamaciones totales en el conjunto del país, que sí aparecen recogidas en cifras en los citados informes: 10.361 en 2022, 8.696 en 2023 y 7.725 en 2024.

Mensajes falsos de familiares y bancos hacen ‘picar’ sobre todo a mayores y personas extranjeras

Así, contando con que la Región de Murcia registraría el 3% del total, en 2022 habrían en la Comunidad unas 268 reclamaciones por fraudes donde se usó la tarjeta de crédito y 43 por en empleo de transferencias bancarias; al año siguiente unas 191 y 70, respectivamente; mientras que en 2024 serían unas 157 y 75, respectivamente.

El coordinador regional de Adicae apunta a que la Región de Murcia se encuentra en la media nacional en cuanto a incidencia de reclamaciones bancarias. En 2024, los consumidores murcianos presentaron 1.614 reclamaciones ante el Banco de España («de todo tipo, no solo fraudes», recuerdan), lo que supone un 2,9% del total nacional y que equivaldría a 10 quejas por cada 10.000 habitantes.

Una guía con consejos y recomendaciones para no caer en la trampa

Ante un panorama cada vez más peligroso y que conlleva andarse con mucho cuidado a la hora de realizar pagos solo en sitios seguros y a personas de confianza, los consumidores de la Región de Murcia cuentan con una reciente guía práctica que se ha elaborado con el fin de ayudarles a reconocer y evitar las estafas más habituales en los medios de pago electrónicos.

Impulsada por la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, en colaboración Adicae, la ‘Guía sobre fraudes en medios de pago y reclamación de derechos de los consumidores’ aborda de forma clara y accesible los fraudes más frecuentes -como el phishing, smishing o las estafas a través de aplicaciones móviles-, e incluye orientaciones para reclamar tanto por vía extrajudicial como judicial. Además, recoge los criterios del Banco de España y de los tribunales sobre la responsabilidad de las entidades financieras, así como recomendaciones básicas para evitar ser víctima de estos delitos.

Este manual fue presentado hace unos días por el director general de Consumo, Alberto Sánchez, junto a Manuel Funes. «Con esta guía queremos ofrecer herramientas útiles para que los ciudadanos de la Región de Murcia puedan comprar con seguridad y confianza en sus medios de pago», resaltó Sánchez, quien destacó también la importancia de la educación digital como eje de la protección al consumidor.

"Trabajamos para anticiparnos a las nuevas formas de fraude y reforzar la información y formación de los consumidores" Alberto Sánchez — Director general de Consumo

«Desde el Gobierno regional trabajamos para anticiparnos a las nuevas formas de fraude y reforzar la información y formación de los consumidores, especialmente de los más vulnerables», indicó.

La publicación está dividida en cuatro bloques principales: reclamaciones extrajudiciales, con los pasos previos a la vía judicial y datos recientes sobre su eficacia; jurisprudencia más relevante, que recoge sentencias en las que los tribunales han obligado a los bancos a asumir las pérdidas por fraude; tendencias actuales en la resolución de conflictos entre consumidores y entidades financieras, tanto por la vía extrajudicial como judicial; y una reflexión sobre el retraso en la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero (ADCF) y su impacto en la protección de los consumidores.

La justicia como vía de solución

¿Quién se hace responsable en caso de que un consumidor sea víctima de este tipo de fraudes? Los bancos son responsables de los fraudes online, salvo que demuestren una negligencia gravísima por parte del cliente. Así consta en una reciente sentencia del Tribunal Supremo de abril de este año que ha dado un giro positivo para los consumidores, un cambio ofrece un respaldo legal firme para que los usuarios puedan recuperar su dinero.

Hasta ahora la vía extrajudicial tradicional había resultado insuficiente: aunque el Banco de España alertaba sobre el aumento de los fraudes y, en muchos casos, fallaba a favor del cliente, sus resoluciones carecían de fuerza vinculante y no siempre abarcaban fraudes complejos. Esto obligaba a que muchos afectados solo encontrasen solución recurriendo a la justicia.

Una sentencia del Supremo refuerza la protección para que el consumidor pueda recuperar su dinero

En cuanto a la tendencia de resoluciones, Adicae apunta que la vía extrajudicial sigue presentando altibajos: muchas reclamaciones son inadmitidas o no atendidas por la banca, aunque aumentan las devoluciones voluntarias cuando interviene el Banco de España. Por su parte, «la vía judicial muestra una clara corriente proconsumidor, que probablemente obligará a los bancos a revisar sus políticas a corto plazo».

Se prevé que, en el futuro cercano, «las entidades refuercen sus sistemas antifraude y agilicen la devolución de fondos en casos evidentes, evitando así condenas costosas y riesgos para su reputación», sostienen desde Adicae.