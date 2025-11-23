La Arrixaca cierra el ciclo de energía verde al sumar como fuente la aerotermia

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia sigue dando pasos para convertirse en un centro sanitario verde. El último ha sido la incorporación como fuente de energía en el principal hospital de la Región de Murcia de la aerotermia, un sistema que viene a sumarse a los que ya están funcionando de energía fotovoltaica y biomasa.

La aerotermia aprovecha el calor ambiente para calentar el agua, logrando un rendimiento energético casi cinco veces superior al convencional.

«Se trata de una tecnología muy importante dentro de las fuentes de energía renovables que utilizamos y que nos permitirá seguir avanzando», sostiene el responsable de Gestión Medioambiental del hospital de El Palmar, David Saura, quien insiste en que «es la tercera que introducimos en la Arrixaca y, a partir de ahora, iremos ampliando sus usos».

El proyecto que se ha realizado permitirá abastecer el cien por cien de la demanda de calor para la producción de agua caliente de todo el bloque general de hospitalización de la Arrixaca, lo que implica todos los servicios y habitaciones que hay de la planta 2 a la 7.

La nueva instalación ha supuesto también la renovación de todas las tuberías y griferías

Para su puesta en marcha ha sido necesario realizar una obra de gran envergadura, a la vez que se garantizaba la asistencia sanitaria y no se interrumpía el funcionamiento del hospital, ya que se han renovado todas las tuberías y griferías de seis plantas, lo que supone un total de 576 puntos de salida de agua entre lavabos y duchas.

Saura dice que para ello han utilizado los momentos de menor actividad en el centro sanitario y se han ido sectorizando las plantas para no interrumpir el trabajo de los sanitarios, lo que ha dilatado en el tiempo los trabajos, que se iniciaron en 2023.

«Lo que se ha hecho ha sido aprovechar el cambio del sistema de producción para sustituir también toda la red de tuberías que abastece de agua al bloque general de hospitalización, lo que ahora nos hace contar con un diseño más eficiente para reducir el consumo de agua», afirma.

La aerotermia permitirá reducir la emisión de CO2 en más de 500 toneladas al año

Hasta ahora, la red de distribución de agua del bloque general seguía un diseño vertical que impulsaba el agua hacia arriba, para lo que era necesario usar una gran presión que llevara el agua de la segunda a la séptima planta, mientras que ahora el modelo es horizontal. Esto hace que se reduzca la presión y que la misma se pueda ajustar planta a planta, lo que también ha permitido a la Arrixaca reducir el consumo de agua de todo el hospital un 15%.

Consumo: 110.000 megavatios hora al año El Servicio Murciano de Salud (SMS) necesita un elevado volumen de energía eléctrica para mantener en funcionamiento todos sus centros, necesidades que ascienden a 110.000 megavatios hora al año, de los que el 87% se los llevan únicamente los hospitales. Hay que tener presente que estos son infraestructuras de grandes dimensiones que mantienen su actividad durante las 24 horas los 365 días del año. Por ello, el Plan de Eficiencia Energética del SMS contempla, además de la instalación de nuevas fuentes de energía (fotovoltaica, biomasa y aerotermia) la mejora de los aislamientos, cubiertas, red de distribución y sistemas de iluminación.

Plan de Transición Ecológica

El proyecto se enmarca en las actuaciones previstas en el Plan Integral de Transición Ecológica del Servicio Murciano de Salud (Piteco) y se estima que la aerotermia permitirá reducir en un 80% el gasto energético asociado a la demanda de agua caliente del edificio, al tiempo que se evitará la emisión de algo más de 500 toneladas de CO2 al año.

La reforma de la red de distribución y la sustitución del método de producción de calor para el agua caliente en las plantas de hospitalización del edificio general de la Arrixaca se considera de altísima eficiencia. Las experiencias en otros hospitales nacionales son escasas y la Arrixaca es el primer centro del SMS que lo pone en marcha, aunque ya hay otros interesados en seguir los mismos pasos, entre los que están los hospitales del Rosell de Cartagena, el de Cieza y el Comarcal de Caravaca.

En cuanto a su rendimiento, David Saura detalla que la aerotermia es mucho más eficiente, ya que si el procedimiento anterior necesitaba 1 kilovatio-hora de gas natural para producir 0,95 kw/h de calor, el sistema aerotérmico utilizará 1 kw/h de electricidad para producir hasta 4,8 kw/h de calor.

«Esto hace que se la considere una tecnología limpia, contemplada en el propio Plan Integral de Transición Ecológica del SMS y cofinanciada con fondos europeos a través del Programa Operativo Feder», explica el responsable de Gestión Medioambiental de la Arrixaca.

El incremento del coste de la energía después de la pandemia de covid, cuando la factura eléctrica del SMS se llegó casi a duplicar, pasando de 12 millones de euros en el año 2020 a 22 millones en 2021, llevó al Gobierno regional a desarrollar un plan de impulso a las energías limpias en el ámbito sanitario, con una inversión prevista de 52,2 millones de euros entre 2022 y 2030, con la vista puesta en reducir el consumo. Así, se pusieron en marcha los planes de eficiencia energética previstos, en los que ha tenido un peso especial el abastecimiento a través de energía fotovoltaica.