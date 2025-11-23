Alfonso de la Cerda: "Hay mujeres que dan el paso de denunciar tras sufrir violencia durante 60 años"

Las mujeres que llegan a Comisaría para contar lo que están viviendo, ¿qué emociones manifiestan más habitualmente?

Normalmente en la UFAM observamos que las mujeres que acuden a denunciar a sus parejas o exparejas suelen manifestar con frecuencia emociones intensas como miedo, ansiedad, confusión e incluso en ocasiones bloqueo. Tenemos que tener en cuenta que son situaciones de enorme carga emocional, en la que muchas mujeres llegan tras haber vivido largos períodos de tensión y agresiones físicas y/o psicológicas por parte de sus maridos; existiendo, en muchas ocasiones, cierta dependencia económica de los mismos, e incluso tras haber sufrido esas agresiones durante décadas. Hemos tenido mujeres que dieron el paso de denunciar tras haber sufrido violencia de género durante 50 y 60 años.

Qué barbaridad. ¿Y sigue existiendo el sentimiento de culpa?

El sentimiento de culpa sigue estando presente en muchos casos; pero en la UFAM les explicamos que no se trata de una culpa real, sino una consecuencia de la manipulación, del miedo y de los malos tratos psicológicos que sufren. Y esa culpabilización interna, junto con la revictimización social (como el temor a no ser creídas), de las mujeres provoca un retraso o incluso dificulta que denuncien. Por eso para nosotros es fundamental que sus agentes protectores las acompañen, las escuchen y les ofrezcan un entorno seguro y de confianza para que puedan dar ese paso.

Así trabaja la UFAM de la Policía Nacional de Murcia / Israel Sánchez

La Comunidad le ha otorgado este año un reconocimiento a su implicación y dedicación en la lucha contra la violencia sobre la mujer. Enhorabuena y muchas gracias por su labor. ¿Cómo recibe esta distinción?

Agradezco enormemente esta distinción que me ha otorgado la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, concretamente doy las gracias a su Consejera y a la Directora General de Mujer. La verdad es que desde que empecé como responsable de la UFAM en el año 2021, he tenido una gran relación de colaboración y coordinación con todas las personas que integran la Consejería, porque siempre hemos sido conscientes de que cuando las instituciones caminan juntas, las víctimas avanzan más seguras, y ese es nuestro principal objetivo.

Se lo merecen.

Para mí es un reconocimiento de gran importancia, pero no lo recibo a título individual, sino que lo hago en nombre de toda la Policía Nacional y, de manera especial, de todo el equipo de la UFAM, quienes trabajan cada día con enorme profesionalidad y compromiso, luchando a diario contra esta lacra social, y viviendo experiencias que muchas veces son difíciles de olvidar. Este reconocimiento lleva sus nombres, sus turnos interminables, sus preocupaciones, sus lágrimas contenidas después de un caso difícil, y su fuerza para volver cada día a la UFAM con la misma convicción: que ninguna mujer debe vivir con miedo.

¿Cuál es el caso que más le ha impactado en su trayectoria, que no se le olvida?

Son muchos los casos impactantes que se viven y se investigan en la UFAM, con víctimas totalmente rotas por el dolor, algunas con graves agresiones físicas, que incluso han requerido hospitalización durante días o meses. En una ocasión una mujer con más de setenta años vino a denunciar los malos tratos físicos y psicológicos que estaba sufriendo durante 55 años, el autor era su marido que conoció siendo adolescente; durante toda su vida había sufrido agresiones, habiéndolo normalizado, y el problema era que dependía económicamente de él, sus hijos (por problemas personales) no podían hacerse cargo de ninguno de sus padres. Pero los casos que suelen ser más impactantes son los relacionados con las agresiones sexuales, no sólo por la dificultad de investigarlos al ser autores desconocidos, sino sobre todo por la situación psicológica en la que quedan posteriormente las víctimas, ya que alguien a quien no conocen les ha atacado su libertad sexual y lo más íntimo que puede tener una mujer.

¿Es cierto que hay cada vez más violencia a edades tempranas, en adolescentes? ¿Por qué cree que ocurre este fenómeno?

Yo no creo que cada vez haya más casos de violencia de género entre adolescentes, sino que cada vez hay más campañas de sensibilización y por ello las jóvenes dan antes el paso tan importante de denunciar. Pero aún así desde todas las instituciones debemos seguir trabajando en la prevención, en la sensibilización, en la educación afectivo-sexual y en la detección temprana de señales de riesgo.

¿Qué le diría a las víctimas que aún permanecen en silencio y son reacias a denunciar?

A esas víctimas que son reacias a denunciar les diría que no están solas, que somos muchas las personas e instituciones que estamos para ayudarlas; y que pedir ayuda suele ser el primer paso para salir de una situación tan traumática que nunca deben normalizan ni menos aún justificar. En la UFAM estamos para ayudar, asesorar y acompañar a todas las mujeres víctimas, que vamos a escucharlas y vamos a hacerles comprender que la violencia no va a desaparecer sola, pero sí hay salida, y para ello estamos nosotros, para caminar junto a ellas. Son muchas las instituciones que luchan en la Región de Murcia contra esta lacra social: tenemos los cavis, el Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer (Emavi) y muchas personas a su disposición, que luchan contra la violencia de género con corazón y con empatía.