La Región sube al ‘top 6’ del reciclaje en España y marca récords en vidrio y envases

La Región de Murcia vuelve a situarse entre las comunidades con mejor comportamiento ambiental, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2023. El informe coloca al territorio como la sexta comunidad autónoma que más recicla por habitante, superando la media nacional en varias fracciones clave y reforzando la tendencia positiva observada el año anterior.

En total, la Región registró 504,2 kilos de residuos por habitante, un 8,6 % por encima de la media nacional, situada en 464,3 kilos. Para la Consejería de Medio Ambiente, estos datos reflejan el "compromiso colectivo" de administraciones, empresas gestoras y ciudadanía. Su titular, Juan María Vázquez, sostiene que el comportamiento regional demuestra que "las medidas de innovación, sensibilización y modernización del sistema están dando resultados".

Los crecimientos más destacados se concentran en las fracciones de envases ligeros y vidrio. En envases mixtos —plásticos y aluminio principalmente— la Región registró un aumento del 48,7 %, pasando de 15.000 a 22.300 toneladas, muy por encima del incremento medio nacional (13,2 %). También sobresale la recogida de vidrio, donde la comunidad se sitúa como la tercera autonomía con mayor crecimiento anual: de 25,6 a 27,1 kilos por habitante, un ascenso de 1,5 kilos. Solo Castilla-La Mancha y Canarias registraron un incremento superior, mientras que 13 comunidades experimentaron descensos.

Unos vecinos de Murcia tirán residuos orgánicos en el contenedor marrón. / Juan Carlos Caval

Estos datos confirman la continuidad de la evolución positiva iniciada en 2022. Todas las fracciones principales mantienen una senda ascendente, mientras que la cantidad de residuos mezclados continúa bajando, reflejando una mayor separación en origen. Para el consejero de Medio Ambiente "este doble crecimiento consecutivo demuestra que el modelo regional funciona y que la combinación de inversión, tecnología y colaboración municipal está generando resultados reales".

La Consejería destaca que esta mejora está respaldada por la modernización de instalaciones, la digitalización de procesos, la ampliación de la red de contenedores, la implantación de sensores inteligentes y nuevas campañas educativas. Además, se ha reforzado la implantación del contenedor marrón (fracción prioritaria para cumplir los objetivos europeos) y el apoyo técnico y económico a los ayuntamientos.

"Cuando innovación, inversión y trabajo conjunto van de la mano, la respuesta ciudadana llega", afirma Juan María Vázquez, quien considera que la Región de Murcia es hoy "un ejemplo de progreso ambiental y participación social", según Vázquez que añade que no se trata sólo de mejorar datos y estadísticas, sino de "calidad ambiental y el bienestar de nuestro territorio".