Adiós a los problemas para dormir: esta es la planta que crece en el Nordeste murciano y utilizaban los romanos para el insomnio

El insomnio es uno de los grandes problemas que aqueja a la sociedad española: Según datos de la Sociedad Española de Neurología, menos del 50% de la población duerme las horas recomendadas y más de cuatro millones de personas padecen algún tipo de trastorno relacionado con el sueño. Y aunque hoy existen miles de avances científicos, estudios sobre el ritmo circadiano, aplicaciones móviles y soluciones farmacológicas, lo cierto es que el ritmo frenético de vida, los dispositivos móviles, el estrés y las preocupaciones siguen afectando a la calidad de nuestro descanso.

Por eso cada vez más gente vuelve la mirada a lo de siempre: a los remedios tradicionales que durante siglos acompañaron al ser humano cuando todavía no existían pastillas ni clínicas del sueño. Y aquí entra en escena una planta humilde, aromática, medicinal y profundamente ligada a nuestra tierra: la manzanilla romana (Chamaemelum nobile).

Una especie que crece en varias zonas de España y que, según la investigación botánica e histórica, ya se utilizaba en la Antigüedad con fines terapéuticos, también vinculados al descanso y la relajación.

Una planta con raíces profundamente antiguas

Las llamadas “manzanillas” forman parte de un grupo amplio de especies medicinales utilizadas desde la Antigüedad. Según recoge el trabajo académico

los usos de la manzanilla se remontan al mundo clásico, donde ya era conocida y descrita por autores como Hipócrates (460–377 a.C.) y Dioscórides (siglo I d.C.)

Estos médicos y botánicos de la Antigüedad incluían la manzanilla en sus tratados por sus propiedades terapéuticas, describiéndola como una planta con efectos calmantes, relajantes y medicinales, utilizada para aliviar diferentes dolencias del cuerpo y del espíritu.

Con el paso de los siglos, su uso fue consolidándose en Europa, llegando a formar parte de las farmacopeas y de la medicina popular en numerosos territorios.

Sedante, relajante y aliada del sueño

La Revista de Fitoterapia recoge que la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, calmantes, sedantes y relajantes, gracias a su contenido en aceites esenciales y flavonoides. Tradicionalmente se ha utilizado tanto en infusión como en preparados medicinales, sobre todo para favorecer la digestión y también para inducir estados de calma y relajación antes de dormir

No es casualidad que, en muchas zonas de España, la costumbre haya sido tomar una tisana de manzanilla “antes de acostarse”. De hecho, la documentación etnobotánica recoge explícitamente esta práctica en diferentes regiones españolas, donde la infusión se tomaba al final del día, tras la cena, como parte de un pequeño ritual cotidiano vinculado al descanso y el bienestar.

Mapa de uso tradicional Chamaemelum nobile / MAPA DE USO TRADICIONAL

¿Y qué relación tiene con el Nordeste murciano?

Aunque la distribución más conocida de la Chamaemelum nobile (manzanilla romana) se asocia al norte y oeste de la Península Ibérica, su vínculo con el sureste español se entiende desde una perspectiva histórica y cultural.

Por un lado, la documentación histórica sobre medicina tradicional en la Región de Murcia confirma que el uso de plantas medicinales ha estado profundamente arraigado en el territorio durante siglos, especialmente en áreas rurales donde el conocimiento popular se transmitía de generación en generación.

En zonas de montaña y campos más húmedos (particularmente en áreas del interior) las plantas aromáticas y medicinales formaban parte del paisaje cotidiano: se recolectaban, se secaban y se utilizaban para infusiones, ungüentos y remedios caseros.