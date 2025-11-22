Medio millón para convertir bodegas de la Región en alojamientos turísticos

Una convocatoria de ayudas por importe de 500.000 euros, destinada a bodegas integradas en las Rutas del Vino de Bullas, Jumilla y Yecla, permitirá impulsar la creación de plazas de alojamiento turístico vinculadas al enoturismo, informa la Comunidad en una nota de prensa.

El plazo de solicitud es de 15 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el BORM de este miércoles. La concesión se realizará por riguroso orden de entrada, hasta agotar el presupuesto disponible. Y se contempla el pago anticipado, facilitando así la ejecución de los proyectos.

El Gobierno regional ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la nueva línea de ayudas, que es el resultado «del trabajo con los presidentes de las tres Rutas del Vino, materializado en un encuentro en el que se compartió el borrador de la orden y se recogieron aportaciones del sector», manifestó la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte. Reverte afirmó que el Gobierno regional «quiere que esta línea de ayudas se desarrolle de la mano de quienes gestionan y dinamizan el enoturismo en la Región, asegurándonos de que la medida responda realmente a sus necesidades».

Las ayudas, impulsadas por la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, están dirigidas a bodegas que deseen ampliar o adaptar sus instalaciones para ofrecer alojamiento turístico.

Se podrán financiar actuaciones relacionadas con nuevas construcciones, reformas, ampliaciones o adaptaciones de espacios, así como el equipamiento imprescindible para su puesta en marcha. Las plazas de alojamiento deberán ubicarse en el edificio principal de la bodega o en un anexo, y siempre integradas en la experiencia enoturística del establecimiento. Eva Reverte afirmó que «esta convocatoria supone un impulso importante para fortalecer el enoturismo y generar nuevas oportunidades en las zonas vitivinícolas de la Región».