Los juzgados detectan un repunte de los quebrantamientos de condena en violencia machista en la Región

Las denuncias por quebrantamiento de condena en casos de violencia machista han experimentado un repunte en la Región, entre otras razones porque los profesionales de los Cuerpos de Seguridad interceptan cada vez más y mejor a los maltratadores que incumplen el alejamiento.

Así lo puso sobre la mesa la titular del Juzgado Nº 2 de Violencia sobre la Mujer de Murcia, Fátima Saura, durante el Pleno del Observatorio de Igualdad de la Región, reunido este viernes en Murcia.

La magistrada intervino cuando desde Política Social hablaron de «estancamiento» de las denuncias. En este sentido, explicó que los juzgados no sufren ese anquilosamiento, y que las cifras que manejan los tribunales son distintas de las de la Consejería porque este último departamento solo cuenta las nuevas entradas, no las de casos ya activos.

«Cuando una mujer entra en el sistema VioGén, se le hace siempre un seguimiento, haya orden de protección o no; pero, cuando hay una incidencia en su caso, no aparece como si fuera una denunciante nueva», apunta Saura a La Opinión. Por tanto, «todo intento que haga el hombre para ponerse en contacto, llega a nosotros».

Estos quebrantamiento son de distintos tipos: hay sujetos que se dedican a «dar vueltas por la casa» de la afectada y, en otras ocasiones, «la Policía intercepta un coche en el que van víctima y agresor», significa la magistrada.

Saura recuerda que un maltratador que se salta la orden de alejamiento puede acabar en la cárcel. La pena «dependerá del nivel de riesgo y de cómo sea» lo que ha ocurrido, que «a veces es voluntario», esto es, la mujer acepta estar cerca del agresor. Aunque esto sea así, desde los juzgados (cada vez más «ahogados» desde que asumieron también los casos de violencia sexual) «siempre se protege a la víctima», incide.

La magistrada insistió, además, en la importancia de que los maltratadores reciban formación durante su condena, pues «si no está formado, cuando salga va a buscar a la víctima o a convertir a otra mujer en nueva víctima».

Desde enero de 2025, Política Social ha atendido a 6.437 mujeres víctimas de violencia de género en la Red Cavi

Por otro lado, desde el departamento que dirige Conchita Ruiz hicieron públicas las cifras que manejan en el marco de la lacra de la violencia machista. Desde enero de 2025, Política Social ha atendido a 6.437 mujeres víctimas de violencia de género en la Red Cavi, 47 más que en el mismo periodo de 2024. De estas, 2.470 son mujeres que acudieron por primera vez a este recurso, destacando una bajada en esta cifra, ya que se trata de 220 menos que el año anterior. Las otras 4.003 ya habían sido atendidas anteriormente y continúan en seguimiento, indicaron.

Asimismo, los centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género realizaron 35.430 intervenciones, tanto de atención psicológica, como social y jurídica.

Disminuye la cifra de mujeres atendidas en el Centro de Emergencia: desde enero lo pidieron 134 mujeres, 14 menos que en 2024. Algunas acudieron con sus hijos, siendo atendidos un total de 67 menores, detalla la Consejería.

Destaca, además, el notable incremento que ha experimentado el Punto de Encuentro Familiar (PEF Viogen), que pasó de atender a 66 familias a 96. En estos puntos de encuentro familiar, especializados en violencia de género, el número de menores que han acudido ha aumentado de 91 a 137.

«Además, la cifra de mujeres que han ocupado plaza en la red de casas de acogida para víctimas de violencia de género es de 58, que han recibido ayuda junto con 43 menores. Datos similares a los registrados en 2024, con 58 mujeres y 24 menores atendidos», recalca Política Social.