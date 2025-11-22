PSOE y sus socios tumban en el Congreso la iniciativa para que el AVE a la Región de Murcia pare en Atocha

La Alta Velocidad con origen y destino Región de Murcia seguirá sin efectuar parada en la céntrica estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes de Madrid, después de que el Grupo Parlamentario Socialista votara en contra de la enmienda aprobada en el Senado con este objetivo.

En la misma, se pedía al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que llevara a cabo los estudios y actuaciones necesarias con el fin de que la estación pasante de Atocha sea una parada obligatoria para los trenes de alta velocidad que tengan origen o destino Madrid y que conectan con la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Castilla La Mancha (Albacete y Cuenca) y Andalucía (Almería), y viceversa.

Además, se reclama al titular del ramo, Óscar Puente, que valore habilitar parada en dicha estación para las interconexiones entre ejes ferroviarios de la alta velocidad en España.

Esto supone un cuarto de hora más de viaje, pero también tiempo y dinero extra para desplazarse después al centro

La enmienda volvió del Senado a la Cámara Baja con esta enmienda aprobada; sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular fue el único que apoyó esta iniciativa. Votaron en contra el PSOE y sus socios de investidura: Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, Bildu y Partido Nacionalista Vasco. Este bloque también contó con el apoyo del Grupo Mixto. Los 33 diputados de Vox, por su parte, se decantaron por la abstención.

El senador del PP Francisco Bernabé ya manifestó, tras aprobarse la enmienda en la Cámara Alta, que "durante más de un siglo y medio, los trenes procedentes de la línea de Levante, que dan servicio a las provincias de Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Cuenca y Albacete, y próximamente Almería, han llegado y salido de Madrid por la estación de Atocha, pero desde hace dos años han sido penalizados por el ministro Óscar Puente para que sus trayectos empiecen y terminen en Chamartín-Clara Campoamor".

Para los más de 7,5 millones de españoles a los que atiende esa línea, esto supone un cuarto de hora más de viaje, pero también tiempo y dinero extra para desplazarse después al centro de la capital. Bernabé considera que es de recibo "conseguir que se garanticen legalmente unos derechos que los ciudadanos teníamos hasta hace poco y de los que en estos últimos tiempos hemos sido despojados de forma injusta y arbitraria".

La Ley de Movilidad Sostenible sí incluyó la introducción de veinte enmiendas planteadas por el PP, entre ellas, la que pide a Renfe ampliar por ley las indemnizaciones por retraso. En cambio, también rechazadas otras relativas al cierre de las nucleares o la que instaba a congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026.